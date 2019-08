Ombrellone al lido? Fattura obbligatoria (se la chiede il cliente) Per i servizi di spiaggia gli stabilimenti balneari sono tenuti a emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale. E la fattura, se viene richiesta di Stefano Setti

1' di lettura

Il quesito. Uno stabilimento balneare, prima dell’inizio della stagione estiva, chiede un bonifico bancario per l’utilizzo dell’ombrellone stagionale. Nonostante le numerose richieste di emissione della fattura relativa all'importo “bonificato”, lo stabilimento non dà riscontro. È obbligato per legge a rilasciare specifica fattura?

A.D. - Lecce

La risposta. Gli stabilimenti balneari sono obbligati a emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale, normalmente all’atto del pagamento del corrispettivo.

Si tratta di un obbligo in vigore dal 2011, dopo che l’articolo 2, comma 36–vicies, del Dl 138/2011 (convertito in legge 148/2011) ha abrogato la lettera rr, articolo 2, comma 1, del Dpr 696/1996, che esentava dall’emissione di certificazione fiscale le prestazioni di servizi di spiaggia rese dai concessionari demaniali marittimi.

A fronte dell’obbligo di scontrino e/0 ricevuta fiscale, per i servizi di spiaggia (come l’uso dell’ombrellone) gli stabilimenti balneari sono dunque tenuti a rilasciare la fattura, nel caso in cui il cliente la richieda.