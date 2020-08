Omega conferma la passione per la vela con il Dark Side of the Moon per Alinghi Il brand orologiero svizzero sarà Official Timekeeper della 36esima edizione dell'America's Cup nel 2021 e partner del team New Zealand di Paco Guarnaccia

Con il lancio di Speedmaster Dark Side of the Moon Alinghi, Omega conferma il suo ruolo di rilievo nel mondo della vela che culminerà nel 2021 come Official Timekeeper della 36esima edizione dell'America's Cup e come partner del team New Zealand, detentore dello storico trofeo. Una coppa che lo stesso team svizzero Alinghi in passato vinse due volte di seguito (nel 2003 e nel 2007) prima di dedicarsi, con successo, ad altre categorie.

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon Alinghi

La partnership con Alinghi è attiva dal 2019 e oggi vede la nascita di questo nuovo modello che, come spiega Raynald Aeschlimann, presidente e ceo di Omega: «è il risultato del lavoro svolto da due grandi marchi svizzeri che hanno unito la loro passione per l'innovazione e per la vela. Un concept originale che per essere all'avanguardia come le barche di Alinghi non poteva che sfruttare le migliori tecnologie e i materiali più avanzati».

Lo Speedmaster Dark Side of the Moon Alinghi monta una cassa in ceramica di ossido di zirconio di colore nero di 44,24 mm di diametro, mentre su lunetta con scala tachimetrica e quadrante spiccano degli inserti in rosso, il colore di Alinghi del quale a ore 6 è visibile il logo su un disco in alluminio rotante. Cinturino in gomma nero con cuciture a contrasto in rosso. Il movimento cronografico a carica manuale è stato elaborato in modo da ricordare, in alcuni particolari, il catamarano TF35 di Alinghi. «Lavorare su un orologio e vedere il risultato finale è un momento speciale, l'inizio perfetto per la nostra collaborazione e un segnale di quello che verrà», chiude Ernesto Bertarelli, founder e presidente del team

