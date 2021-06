Omega sempre a fianco degli atleti, prima e dopo Tokyo

2' di lettura

Rieletto in marzo presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) per i prossimi quattro anni, Thomas Bach ha ribadito in questi due mesi che i Giochi di Tokyo inizieranno come previsto il 23 luglio. Non mancano, in realtà, le preoccupazioni, soprattutto dei giapponesi, ma a oggi (questo Rapporto è stato chiuso in redazione lunedì 31 maggio) le Olimpiadi estive 2021, cancellate dalla pandemia nel 2020, dovrebbe aprirsi secondo programma e naturalmente seguendo i rigidi protocolli anti contagio.

Una certezza, comunque, c’è: Omega. La maison del gruppo Swatch, secondo marchio di orologi più venduto al mondo, è cronometrista ufficiale delle Olimpiadi dal 1932 e i Giochi di Tokyo saranno la ventinovesima esperienza di Omega in questo ruolo. Per onorare – qualunque cosa succeda – il lungo percorso di preparazione all’evento sportivo più importante per tantissime discipline e atleti, Omega ha presentato una speciale edizione del Seamaster, uno dei suoi orologi più iconici e conosciuti.

Il Diver 300M Tokyo 2020 (l’anno non è un refuso, gli organizzatori hanno mantenuto in ogni comunicazione ufficiale la data inizialmente prevista per i Giochi) offre una combinazione di colori ispirata all’emblema dei Giochi di Tokyo. La cassa da 42 mm è realizzata in acciaio inossidabile ed è montata con un anello della lunetta in ceramica blu, riempito con la scala d’immersione smaltata bianca. L’orologio viene venduto all’interno di una speciale confezione di presentazione dei Giochi olimpici, insieme al certificato Master chronometer e a una garanzia completa di cinque anni.

Il 2021 è stato anche l’anno di altri importanti lanci per Omega, a partire proprio dalle evoluzioni del Seamaster 300, che fu presentato nel 1957 ed è uno degli orologi subacquei più famosi della storia. Tra le collezioni da donna, ci sono le versioni impreziosite del Constellation, nato nel 1952, che offre una nuova gamma di modelli Piccoli secondi. Sempre per il pubblico femminile, il Seamaster Aqua Terra, con tre dimensioni di cassa, 38, 34 o 28 millimetri, e impermeabile a 150 metri. Accanto alle famiglie di segnatempo sportivi, Omega offre modelli più classicamente eleganti: nel 2021 ad esempio è stato presentato il De Ville Trésor, con cassa ultrasottile in oro giallo e con diametro di 40 mm.