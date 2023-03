Omicidio Attanasio, Procura militare Congo chiede pena di morte per i sei accusati

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Procura militare della Repubblica democratica del Congo ha richiesto la pena di morte per i sei uomini sotto processo nel tribunale di Kinshasa-Gombe per l’assassinio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio del 2021 insieme al carabiniere che gli faceva da scorta Vittorio Iacovacci e all’autista del World Food Programme Mustapha Milambo. La pena capitale, ricorda la testata Jeune Afrique, può essere inflitta per casi che minacciano la sicurezza nazionale, ma non viene applicata da 20 anni e tenda a essere commutata in ergastolo. Le vittime, ha dichiarato il procuratore militare, Bamusamba Kabamba, sono «state rapite, trascinate in profondità nella foresta prima di essere giustiziate».

La Procura: membri di una banda criminale

Cinque dei sei imputati sono detenuti, il sesto è latitante e viene processato in contumacia. L’accusa che pende sul loro capo è quella di «omicidio, associazione a delinquere, detenzione illegale di armi e munizioni da guerra». Il blitz costato la vita ad Attanasio, Iacovacci e Milambo si è consumato durante un’imboscata nei pressi del Parco nazionale del Virunga, nel Nord Kivu: una delle province più martoriate dalle violenze delle milizie, con almeno 120 gruppi conteggiati in un’area nota per la sua straordinaria ricchezza naturale.

Loading...

La Procura ha descritto gli imputati come membri di una «banda criminale» interessata, inizialmente, al sequestro dell’ambasciatore per richiederne un riscatto da un milione di dollari. Gli accusati, in manette nel gennaio 2022, hanno sempre rinnegato le loro stesse confessioni, sostenendo di aver parlato sotto tortura. Gli avvocati di parte civile chiedono a nome dell’Ambasciata italiana nella Rdc di condannare tutti gli imputati, oltre a danni per 60 milioni di euro a nome del padre del diplomatico. Le arringhe della difesa sono previste l’11 marzo, prima che venga emessa la sentenza definitiva.

Attanasio, chiesta pena di morte per 6 accusati

I tumulti del Kivu e della Rdc

A oltre due anni dai fatti, rimangono zone d’ombra nella ricostruzione del blitz costato la vita ad Attanasio, Iacovacci e Milambo, avvenuto in una delle aree più tumultuose della Repubblica democratica del Congo. La regione del Kivu, suddivisa in Nord e Sud, è conosciuta tanto per la concentrazione di materie prime ricercatissime dall’industria tech (come il coltan) quanto per la proliferazione di bande armate che si alimentano con il loro contrabbando. Kivu Security Tracker, un portale che mappa le violenze nell’area, conteggiava almeno 19.853 vittime dal 2017 a oggi, a fronte di oltre 7mila «incidenti» di varia natura. La tensione è diventata ancora più esplosiva con la guerriglia in corso fra le forze di sicurezza congolesi e i ribelli di M23, una milizia il presidente congolese Félix Tshisekedi ritiene essere finanziata dal Rwanda.