Omicidio, attenuante della tempesta emotiva solo se motivata Il riconoscimento delle attenuanti per l’imputato che uccise la donna che conosceva da meno di un mese è frutto di errori logici e contraddizioni di Patrizia Maciocchi

Il riconoscimento, come attenuante generica, della «soverchiante tempesta emotiva e passionale» determinata dalla gelosia, è frutto di una scelta non priva di errori logici e contraddizioni. La Cassazione (sentenza 2962) ha depositato le motivazioni con le quali ha annullato con rinvio la la sentenza della Corte d’Appello, per la parte in cui sono state riconosciute le attenuanti generiche a Michele Castaldo che aveva ucciso Olga Matei, la donna con la quale aveva una relazione da poco più di un mese.

La tempesta emotiva

La Corte territoriale aveva deciso sulla base della confessione in cui l’imputato aveva parlato della sua forte gelosia e valorizzata dalla perizia che aveva riconosciuto una «soverchiante tempesta emotiva e passionale» determinata proprio dalla gelosia. I giudici di secondo grado avevano, inoltre, dato un peso anche al tentativo di risarcire la figlia della vittima. La Cassazione ha accolto il ricorso del procuratore generale di Bologna e disposto un nuovo giudizio relativamente al riconoscimento delle attenuanti.

Una storia appena iniziata

L'uomo era stato condannato a 16 anni in appello, con le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’ aggravante dei motivi abbietti e futili. La gelosia, «come le altre situazioni psicologiche integranti “stati emotivi e passionali”, può essere presa in considerazione dal giudice ai fini della concessione delle circostanza attenuanti generiche», spiega la Suprema corte, ma il giudice deve «fornire una razionale giustificazione della scelta compiuta». In questo caso i giudici d’appello hanno prospettato «solo come ipotesi» la riconducibilità dell’omicidio ad un «moto di gelosia», tra l’altro definendo lo stato passionale di gelosia di Castaldo «improvviso e passeggero», evidenziando la durata limitata della relazione esistente tra l’imputato e la vittima con la quale non c’era neppure un progetto di vita, iniziata da circa un mese.

Gli insuccessi amorosi

Malgrado questo la corte territoriale è arrivata alla conclusione «intrinsecamente contraddittoria oltreché assertiva» che tale forma di gelosia, abbia comunque assunto in concreto le caratteristiche di «una soverchiante tempesta emotiva e passionale idonea ad incidere sulla misura della responsabilità penale attenuandola». Il Pm nel suo ricorso sottolinea, che i i giudici di seconda istanza non avevano confutato in maniera adeguata la perizia dello psichiatra, secondo il quale l’imputato «non era stato protagonista di esperienze di vita eccezionalmente negative», ma aveva avuto le comuni problematiche emotive di ogni essere umano sia nel campo degli «insuccessi amorosi» che in quelle delle «conflittualità con il contesto ambientale».

L’alcol e i freni inibitori

E non avevano considerato che il perturbamento dello stato d’animo del momento poteva essere influenzato dall’assunzione di alcol che, come ammesso dallo stesso imputato, già in passato aveva avuto l’effetto di abbassare i suoi freni inibitori e amplificare la rabbia.