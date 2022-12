Omicidio Bonomelli: l’imprenditore bergamasco ucciso per rapina, 4 arrestati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tre giorni fa era stato trovato morto, riverso nella sua auto, un Suv posteggiato in un parcheggio di Entratico, non lontano da Bergamo, e inizialmente si era pensato a un malore. Invece per la morte di Angelo Bonomelli, 80 anni, imprenditore bergamasco di Trescore Balneario fondatore dell’omonima impresa funebre e delle terme ’Villa Ortensie’ di Sant’Omobono, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone, padre e figlio, la fidanzata di quest’ultimo e un amico: sono accusati di omicidio e rapina in concorso.

Le indagini dei Carabinieri

Dalle indagini dei militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Bergamo, è infatti emerso che Bonomelli nel pomeriggio di lunedì aveva incontrato i quattro in un bar di Entratico per discutere del rilancio sui social delle terme di sua proprietà. I quattro lo avevano invece narcotizzato, sciogliendogli una sostanza in una bevanda e lo avevano portato, con il suo Suv, nel parcheggio di Entratico, per derubarlo di orologio d’oro, soldi e cellulare: il narcotizzante ha avuto un effetto mortale per Bonomelli, che non si è più risvegliato.

Non riuscendo a mettersi in contatto con il padre, la notte tra lunedì e martedì il figlio Emanuele aveva avvertito i Carabinieri, che martedì mattina hanno trovato l’imprenditore ormai senza vita nell’auto. L’assenza di denaro nel portafogli e soprattutto del suo inseparabile orologio in oro avevano fatto scattare le indagini, culminate oggi con i quattro arresti.

In carcere in quattro

I quattro in carcere sono l’uomo con cui Bonomelli aveva appuntamento al bar, 33 anni, un pensionato di 68 anni e due disoccupati, un ragazzo e una ragazza, di 23 e 24 anni, tutti italiani, residenti nella Bergamasca e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. I due giovani sono saliti con l’imprenditore sul suo Suv, mentre gli altri due li hanno seguiti su una utilitaria. L’orologio era già stato portato a un “Compro oro” della zona, dov’è stato recuperato dai militari dell’Arma, mentre il cellulare era ancora addosso a uno dei quattro arrestati.

Le aziende Bonomelli

Angelo Bonomelli era molto conosciuto in provincia di Bergamo: lo scorso 29 aprile aveva compiuto 80 anni e 50 anni fa aveva fondato l’azienda di onoranze funebri Bonomelli, oggi gestita dal figlio, con sede principale a Trescore e filiali in tutta la Bergamasca. Inoltre Bonomelli aveva fondato 30 anni fa il centro termale ’Villa Ortensie’ in valle Imagna, che gestiva ancora oggi. Lascia la moglie Marilena e anche due figlie, Michela, consigliere comunale a Trescore, e Cristina.