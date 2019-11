Omicidio Caruana Galizia, in carcere anche l’ex capo di gabinetto del premier

I suoi avvocati fanno però sapere che Theuma avrebbe parlatosolo in cambio di un condono tombale di tutti i suoi reati. Un condono che si può ottenere tramite una grazia presidenziale che a Malta soltanto il primo ministro ha il potere di raccomandare al Presidente della Repubblica. Il premier, dopo una consultazione con Procuratore generale e capo della polizia, annuncia di aver deciso «da solo» per il sì ma a condizione che Theuma fornisca elementi decisivi e prove certe valide in tribunale per l'incriminazione del mandante dell'assassinio di Daphne Caruana. E così accade.



Il presunto mandante

Passano solo poche ore e alle 5.30 di mattina del 20 novembre le forze armate maltesi bloccano un yacht che sta cercando di abbandonare la acque territoriali maltesi. A bordo Yorgen Fenech, imprenditore, uomo potentissimo a Malta. È lui, secndo la confessione di Theuma, ad essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana.



Fenech è l'amministratore delegato del Tumas Group, una società che ha costruito l'area della movida maltese attraverso il maxiprogetto di Portomaso: hotel, casinò e un porto privato. Fenech possiede società anche nel gioco onine, un business redditizio nell'isola, che ha richiamato investitori da tutto il mondo, alcuni dai contorni poco chiari.



Ma soprattutto, Fenech è a capo del consorzio che ha vinto una gara nel 2013 per la costruzione di una centrale a gas, per la quale - aveva scritto Daphne Caruana prima di morire - sarebbero state pagate tangenti a due membri del governo di Joseph Muscat: Keith Schembri e Konrad Mizzi, appunto.



Tangenti via Dubai

Le mazzette sarebbero state versate attraverso una società di Dubai, la 17 Black, di cui Fenech sarebbe il proprietario.