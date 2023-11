Omicidio Cecchettin, sorella di Giuila attacca Salvini: «Violenza di StaTO». Tajani: «Entro 48 ore Turetta in Italia».

Sorella Giulia contro Salvini: questa è violenza di Stato

“Ministro dei Trasporti che dubita della colpevolezza di Turetta perché bianco, perché ’di buona famiglia’. Anche questa è violenza, violenza di Stato”. Lo scrive in una storia su Instagram la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, commentando il post di Matteo Salvini in cui scrive, riferendosi all’arresto di Turetta in Germania, ’se colpevole, nessuno sconto di pena e carcere a vita’

Zaia: lutto regionale nel giorno delle esequie

Dal mondo della politica è poi giunto l’annuncio del governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha annunciato la proclamazione del lutto regionale nel giorno delle esequie della giovane donna. «Avremo tutte le bandiere delle istituzioni a mezz’asta e l’intero Veneto si stringerà in un abbraccio alla famiglia, gli amici di Giulia, a tutti coloro che le hanno voluto bene. Il dolore e lo sgomento coinvolgono, in queste giornate, l’intera comunità veneta: ci si interroga sui perché di una vita spezzata senza senso, sull’oltraggio a una ragazza che era simbolo per il proprio impegno nella vita e per il suo sorriso gentile, che abbiamo imparato a conoscere anche dai racconti di chi più le era vicino».

Il governatore: dal Veneto forte segnale contro ogni violenza

«Dopo questi giorni di frenetiche ricerche, di speranze, di dolore la dichiarazione del lutto regionale vogliamo diventi anche, nel ricordo di Giulia, un segnale estremamente determinato contro la violenza sulle donne», ha proseguito il presidente della Regione. Per poi lanciare una proposta. «Propongo quindi di indossare non solo il 25 novembre (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere), ma anche nel giorno dei funerali il fiocco rosso, divenuto simbolo contro la violenza di genere, e di esporre nei luoghi pubblici e privati oggetti di colore rosso. Invito quindi anche le amministrazioni locali ad operare in questo senso, secondo le iniziative che vorranno adottare: una panchina di colore rosso, per ogni comune, potrebbe ad esempio essere importante, ma sono certo che anche i Sindaci nei giorni delle esequie ed in seguito sapranno realizzare adeguate iniziative ad alto impatto comunicativo e simbolico. Il Veneto, nel ricordo di Giulia, lancerà nel giorno delle esequie un forte segnale contro ogni, odiosa, violenza sulle donne».

Palazzo Regione Liguria dedicato alla giovane donna

«Nella serata di domenica, 19 novembre, invece, sarà dedicato alla giovane donna lo schermo sulla facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari. Ad annunciarlo è stato il governatore Giovanni Toti. «Quella di Giulia è una morte assurda e inaccettabile. Vogliamo essere vicini e stringerci attorno alla famiglia colpita da questo lutto, e vogliamo farlo lanciando un messaggio a tutta la cittadinanza, in questo momento in particolare: sabato prossimo infatti sarà il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Purtroppo la tragica morte di Giulia Cecchettin dimostra, ancora una volta, quanto il tema della violenza di genere sia ancora terribilmente attuale».

Il commento della premier Meloni su Fb

Sabato sulla vicenda, subito dopo il ritrovamento del cadavere della studentessa, era intervenuta anche la premier Giorgia Meloni che aveva commentato con un post su Fb. «Ho seguito con apprensione gli aggiornamenti sul caso e, fino alla fine, ho sperato in un epilogo diverso. Il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia è una notizia straziante. Ci stringiamo al dolore dei suoi familiari e di tutti i suoi cari. Mi auguro sia fatta presto piena luce su questo dramma inconcepibile. Riposa in pace».