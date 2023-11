Omicidio Giulia Cecchettin: avviata la procedura di estradizione di Filippo Turetta, si indaga sulla premeditazione

I magistrati dovranno accertare se c’è stata premeditazione

I magistrati italiani hanno già diverse domande da porre al giovane, per definire i dettagli che ancora mancano e soprattutto per capire se c’è stata o meno premeditazione. Analizzando la cronologia del computer del giovane gli investigatori hanno scoperto numerose ricerche su kit per la sopravvivenza in alta quota. Il corpo di Giulia è stato trovato avvolto in alcuni sacchi neri. Nel luogo dell’aggressione, a Fossò, è stato trovato un coltello con la lama spezzata che ora verrà esaminato per capire se si tratti dell’arma del delitto.

In 10mila alla manifestazione per Giulia

Diecimila persone hanno partecipato a Vigonovo domenica sera alla manifestazione per ricordare Giulia, illuminando la piazza con le fiaccole. Disperata la sorella di Giulia, Elena, stretta tra le braccia del papà Gino. In sottofondo la colonna sonora del film “Il favoloso mondo di Amélie” composta da Yann Tiersen, una delle canzoni preferite di Giulia che la famiglia ha scelto per dirle addio. I genitori di Filippo Turetta hanno preso parte, in fondo al corteo, alla fiaccolata silenziosa per Giulia. «Hanno sentito fosse loro dovere esserci - ha detto l’avvocato Emanuele Compagno - come segno di vicinanza alla famiglia Cecchettin, che non hanno incontrato». Alla fiaccolata hanno preso parte anche una trentina di sindaci dei paesi vicini, tra le province di Venezia e Padova. Oggi manifestazione a Padova, con la sorella della vittima.

Giulia avrà la sua meritata laurea in ingegneria

Giulia Cecchettin avrà la sua meritata laurea in ingegneria, quella che avrebbe dovuto ottenere lo scorso giovedì con la discussione della tesi che, purtroppo, non affronterà mai. Il suo cognome, Cecchettin, era il primo nome della lista alle 8 e mezza per la laurea in ingegneria. Il suo impegno negli studi è attestato dagli amici che per tre anni hanno condiviso con lei gli studi di Ingegneria biomedica, ma anche dai professori dell’Università di Padova e dalla rettrice dell’ateneo veneto Daniela Mapelli. Nella mattinata del 20 novembre un minuto di silenzio all’inizio di ogni lezione a Padova. Sul cancello di casa «i fiocchi rossi messi sul cancello indicano che l’ha già presa», ha detto il papà. La laurea le sarà conferita «di sicuro, ma in questo momento va rispettato il dolore dei familiari, del papà e dei fratelli», ha detto Daniela Mapelli, rettrice dell’Università degli Studi di Padova, in apertura di un convegno nell’aula magna. «Quando sarà il momento - ha spiegato - contatteremo la famiglia proprio per una cerimonia con le tempistiche e le modalità che la famiglia vorrà accettare».

Il papà di Giulia: non provo né odio né rabbia

«Non provo né odio né rabbia. Penso solo alla mia Giulia, che ora non c’è più», ha detto ai cronisti fuori dalla casa a Vigonovo Gino Cecchettin, il papà di Giulia. «Ieri alla fiaccolata la vicinanza è stata enorme. È arrivata al cuore, non smetterò mai di ringraziare tutti gli italiani». Un cuore rosso e lo screenshot dei messaggi con sua figlia è l’ultimo post del papà di Giulia sui social. «Spero di non averti svegliato, sono andato a prendere l’autobus per fare colazione con i miei amici. Ti voglio bene», si legge nel messaggio inviato da Giulia. «Grazie amore, anche io tanto», rispondeva il papà.

