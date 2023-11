Omicidio Giulia Cecchettin: atterrato a Venezia Filippo Turetta. Ipotesi premeditazione e motivi abietti

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Sta tornando in Italia Filippo Turetta, il 22enne arrestato con l’accusa di aver barbaramente ucciso Giulia Cecchettin, estradato dalla Germania. É stato prelevato dal carcere tedesco di Halle e portato a Francoforte, per salire su un volo dell’Aeronautica militare che lo porterà in Italia. É atterrato a Venezia con un’ora d’anticipo rispetto al programma. Tuta e scarpe da ginnastica, giubbotto blu e barba incolta. Silenzioso, dimesso, è apparso disinteressato a quello che gli stava accadendo intorno.



Nel carcere di Verona sorvegliato 24 ore su 24

Il giovane è scortato dagli agenti dello Scip fino agli uffici della Polizia di frontiera. Lì mgli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare.Poi con i Carabinieri fino al carcere di Verona. Dietro le sbarre lo aspetta, dopo le procedure burocratiche, un primo passaggio in infermeria, per verificare le condizioni generali di salute. Poi andrà in una cella del reparto protetti, una precauzione che si prende per motivi di sicurezza per evitare possibili ritorsioni o disordini all’interno del carcere data anche l’attenzione della stampa sul caso. Sarà in isolamento, sorvegliato 24 ore su 24 per evitare gesti autolesivi, in una cella spoglia di due metri per tre. I primi a poterlo incontrare saranno i suoi difensori, gli avvocati Giovanni Caruso ed Emanuele Compagno. I genitori, papà Nicola e mamma Elisabetta, invece, dovranno essere autorizzati prima di varcare l’ingresso della casa circondariale, il che avverrà probabilmente dopo l’interrogatorio di garanzia in programma all’inizio della prossima settimana.



Loading...

Ha ammesso di aver ucciso Giulia, ma la prova non può essere usata in Italia

Il giovane dopo una fuga lunga mille chilometri è stato arrestato dalla polizia tedesca a bordo della Grande Punto nera. Intercettato per un controllo dalla polizia lungo la corsia d’emergenza dell’autostrada A9 a Bad Durrenberg, a pochi chilometri da Lipsia. Mille chilometri percorsi dopo aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin e averla gettata in un canalone vicino al lago di Barcis. Quando Turetta è stato arrestato non ha opposto resistenza. L’auto della fuga non poteva ripartire: aveva finito metano e benzina. E Turetta non aveva più soldi. «Si è avvicinato agli agenti e si è lasciato arrestare», ha reso noto la polizia tedesca. Filippo ad Halle ha ammesso di aver ucciso la giovane studentessa. Una prova che però non potrà essere usata in Italia per l’assenza dell’avvocato difensore. Ha dichiarato di aver tentato di farla finita senza riuscirci. L’interrogatorio di garanzia avverrà in Italia non prima di lunedì.

Il gip: Turetta disumano contro l’ex fidanzata

Filippo Turetta accusato di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin deve stare in carcere per la sua pericolosità sociale «evincibile dall’inaudita gravità e manifesta disumanità» che ha mostrato contro la «giovane donna con cui aveva vissuto una relazione sentimentale», ha scritto il gip di Venezia Benedetta Vitolo nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. C’era una nitida volontà di uccidere secondo il gip. Arrestato per omicidio volontario aggravato dal legame affettivo e sequestro di persona, per Filippo Turetta c’è un «grave quadro indiziario» da cui emerge una volontà omicidiaria «resa palese dalle modalità dell’aggressione», si legge nell’ordinanza di custodia cautelare. Filippo Turetta per il gip deve stare in carcere, perché potrebbe uccidere altre donne. Si legge in uno dei passaggi dell’ordinanza con cui il gip di Venezia Benedetta Vitolo ha disposto l’arresto, poi diventato mandato europeo di cattura eseguito in Germania. Intanto si moltiplicano in Italia le iniziative per ricordare Giulia Cecchettin.

Milano, il 'minuto di rumore' in Statale in memoria di Giulia Cecchettin

Un Falcon 900 lo ha riportato in Italia

Un aereo dell’Aeronautica militare - un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, lo stesso che sette anni fa riportò in Italia il fuciliere di Marina Salvatore Girone - è partito alle ore 8 da Roma con arrivo a Francoforte alle 10 per prelevare Turetta. La partenza dallo scalo tedesco è avvenuta alle 10.45, con destinazione Venezia, dove è giunto alle 12. Per decisione del Dipartimento amministrazione penitenziaria il giovane sarà recluso nel carcere di Verona, che ha una struttura per protetti. Un carcere con celle per detenuti, come “sex offender” e autori di reati a forte riprovazione sociale, che escludono qualsiasi contatto con altri detenuti. Insieme a Turetta verrà consegnata anche l’auto sotto sequestro, che sarà riportata in Italia.