Caso Turetta: genitori rinunciano all’incontro con il figlio accusato di omicidio - Analisi delle implicazioni legali e psicologiche

Se fosse riconosciuta l’incapacità totale non sarebbe imputabile

Se nel corso del processo fosse riconosciuta un’incapacità totale Turetta verrebbe assolto per la non imputabilità, mentre un vizio parziale porterebbe a uno sconto di pena. «Sto cercando di ricostruire nella mia memoria le emozioni - ha detto il 21enne nel corso delle dichiarazioni spontanee - e quello che è scattato in me quella sera».

Gli inquirenti devono approfondire modalità di aggressione e fuga

Bisognerà capire se nei prossimi giorni la difesa del reo confesso si renderà disponibile per un interrogatorio di Filippo Turetta davanti ai pm. Anche perché gli inquirenti devono approfondire molti punti dell’inchiesta, dalle modalità dell’aggressione alla fuga del giovane lunga mille chilometri, che lo ha portato in Germania. Non è ancora chiaro se il giovane sceglierà o no di rispondere alla domande del pm Andrea Petroni nei prossimi giorni.

Il cappellano: serve silenzio non pressione mediatica

«La giustizia ha bisogno di serenità, i magistrati hanno bisogno di silenzio anche loro per poter lavorare senza questa pressione mediatica», ha detto ai giornalisti padre Paolo Crivelli, cappellano del carcere di Verona, entrando nel penitenziario dove è recluso Filippo Turetta. «I processi - ha detto il religioso - si fanno nelle aule e non sui giornali. Non credo che questo tipo di informazione aiuti anche il popolo a crescere serenamente di fronte a questi drammi». L’appello del cappellano «è di far scendere il silenzio per rispettare il dolore delle persone coinvolte» e in modo che «la giustizia possa fare con serenità il suo corso». Il religioso ha inoltre ricordato che «un sacerdote non si dice nulla delle persone che incontra. È un dovere».

I funerali di Giulia la prossima settimana a Padova

Intanto dopo l’autopsia prevista per venerdì 1 dicembre, i funerali di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, si terranno la prossima settimana a Padova. L’avvocato della famiglia Cecchettin ha reso noto che non è possibile effettuarli sabato 2 dicembre, all’indomani dell’autopsia sul corpo della giovane studentessa uccisa, come era stato in un primo ommento ipotizzato. Sarà il papà Gino a decidere quando si svolgeranno le esequie - probabilmente lunedì o martedì - nella basilica di Santa Giustina a Padova, nella città dove la ragazza stava per laurearsi in Ingegneria biomedica.

