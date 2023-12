Omicidio Giulia Cecchettin: a Padova iniziata l’autopsia, nel carcere di Verona l’interrogatorio di Filippo Turetta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel carcere di Verona l’interrogatorio di Filippo Turetta, dinanzi al pm di Venezia Andrea Petroni, nell’istituto di medicina legale di Padova l’autopsia di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa di Ingegneria biomedica uccisa dall’ex fidanzato. Iniziata alle ore 9. Due accertamenti di punta per le indagini, si svolgeranno quasi contemporaneamente a Padova e a Verona.

Nelle dichiarazioni spontanee la confessione dell’omicidio

Filippo Turetta nel corso dell’interrogatorio di garanzia non ha risposto al gip, ma ha confessato di aver ucciso Giulia nel corso di dichiarazioni spontanee. Una confessione che aveva già fatto nel carcere di Halle, in Germania, dove era stato portato dopo che la polizia tedesca lo aveva arrestato sull’autostrada A9, fermo in corsi di emergenza, con la’uto ferma, senza benzina e senza metano. Una fuga lunga mille chilometri a bordo della Gran Punto nera, dopo aver ucciso Giulia. Ora inquirenti e investigatori si attendono una collaborazione da parte di Filippo Turetta, dopo le stringate dichiarazioni spontanee al gip. La Procura deve stabilire se contestare l’aggravante della crudeltà, mentre l’interrogatorio si concentrerà sull’ipotesi di una premeditazione. Lo studente non ha ancora incontrato i genitori, che per ora hanno rinunciato al colloquio con il figlio in carcere, in attesa di un aiuto psicologico.

L’autopsia eseguita dal medico legale Guido Viel

L’autopsia sul corpo di Giulia sarà eseguita alle 9 dal medico legale Guido Viel, dell’equipe medica, del professor Angelo Paolo Dei Tos, responsabile della Uoc di Anatomia Patologica dell’ Università di Padova. Viel, incaricato dalla procura di Venezia, Guido Viel è lo stesso medico legale che si è occupato di altri casi delicati. Ha effettuato l’autopsia dell’autista del bus precipitato dal cavalcavia a Mestre e sulle 21 vittime e sul cadavere di Albert Deda, il 24enne ucciso a coltellate da due connazionali a Forcellini, in provincia di Gorizia. Anche la difesa di Turetta e il legale della famiglia Cecchettin hanno nominato propri consulenti di parte per seguire gli accertamenti.

Nominati anche i consulenti di parte

La famiglia di Giulia ha nominato come consulenti Stefano D’Errico, direttore di Medicina legale dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, che ha seguito gli accertamenti nella morte di Liliana Resinovich, e Stefano Vanin, entomologo che si è occupato dei casi di Yara ed Elisa Claps. Anche la difesa, il 30 novembre in Procura assieme al legale di parte civile Stefano Tigani, ha scelto la sua esperta, Monica Cucci.

Quali risposte si attendono dall’autopsia

I primi esiti degli esami autoptici potrebbero fornire risposte sul numero di coltellate (una ventina, secondo la prima ispezione sul cadavere) e su quale lama sia stata usata da Turetta: quella da 12 centimetri recuperata nell’auto in Germania o quella del coltello da 21 centimetri trovato spezzato nel parcheggio di via Aldo Moro. O entrambi. Bisognerà accertare, inoltre, se siano presenti ferite di altra natura, da calci o pugni. Gli accertamenti medico legali dovranno anche stabilire se sia stato inferto un fendente letale o se la botta alla testa subita, quando è stata spinta a terra su un marciapiede mentre tentava di scappare, abbia causato la morte di Giulia. Fondamentale anche stabile l’arco temporale, cioè se Giulia è morta verso le 23.40, quando le telecamere della zona industriale di Fossò hanno ripreso l’ultima fase della aggressione, o se era ancora viva quando è stata caricata in macchina prima della fuga di Turetta.