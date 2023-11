Omicidio Cecchettin: per Filippo Turetta prima notte in carcere, non in isolamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Prima notte nel carcere di Verona per Filippo Turetta, lo studente di Ingegneria accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Non è stato in isolamento, come ha chiarito la direttrice del carcere Francesca Gioieni. Omicidio volontario aggravato e sequestro di persona: sono questi gli attuali capi di imputazione per Turetta, ora rinchiuso nel carcere veronese. É stato riportato in Italia da un Falcon 900 dell’Aeronautica militare con a bordo uomini dello Scip, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Lo studente è stato poi scortato fino all’istituto penitenziario di Verona, dopo aver ricevuto la notifica dell’ordinanza di carcerazione.

Consegnato in Germania con catene alle mani e ai piedi

Quando la polizia tedesca lo ha consegnato a Francoforte alle forze di polizia italiane il giovane aveva catene a mani e piedi, come si usa per tutti gli accusati di omicidio in Germania. Filippo Turetta, ha detto Joerg Martienssen, portavoce della polizia aeroportuale di Francoforte sul Meno «si è comunque dimostrato calmo e collaborativo» e ha «interagito in inglese» con gli agenti della polizia tedeschi. All’arrivo nel penitenziario è stato insultato da alcune persone che attendevano il suo passaggio. «Sei un maledetto», hanno gridano mentre l’auto che lo portava in carcere entrava veloce nell’istituto di pena.

Loading...

Primo incontro col nuovo avvocato

Nel carcere di Verona per Filippo Turetta c’è stato primo faccia a faccia con il nuovo legale, l’avvocato Giovanni Caruso, che ha detto di aver trovato il giovane «in condizioni accettabili, ma molto, molto provato. Il ragazzo è disorientato», ha sottolineato, precisando di non essere «entrati nel merito» della vicenda. «Il ragazzo non ha detto sostanzialmente nulla, non abbiamo affrontato nei dettagli i profili della difesa materiale». Di quello si parlerà martedì quando ci sarà l’interrogatorio di garanzia davanti alla gip.

Rinuncia alla difesa il legale d’ufficio contestato

Ha passato la mano l’avvocato Emanuele Compagno, legale nominato d’ufficio di Filippo Turetta, che ha rinunciato alla difesa del 22enne. Compagno ha precisato di aver avvisato subito la famiglia Turetta della necessità di avere un legale di fiducia. «Considero il mio lavoro chiuso con l’arrivo in Italia di Filippo Turetta», ha detto Compagno aggiungendo che «la rinuncia non ha nulla a che fare con le polemiche nate dai miei video pubblicati su Youtube». Nel mirino delle contestazioni alcuni post sui social e video sul web di qualche anno fa contro le donne, nei quali il legale parla di favoritismi per le donne in materia di violenza («Ho assistito ieri a una scandalosa puntata di Carta Bianca con Bianca Berlinguer, sul tema della violenza sulle donne. La donna veniva trattata come una menomata, come un’incapace. Se ubriaca è scusata: l’alcol è una scusante per la donna mentre non lo è per l’uomo»). Peccato che nei processi sia invece molto più facile che a essere messa alla gogna sia la vittima.

Caso Cecchettin, legale Turetta: "Condizioni accettibili ma molto provato"

Martedì l’interrogatorio di garanzia

Martedì Filippo Turetta dovrà essere sentito dal Giudice delle indagini preliminari per l’interrogatorio di garanzia, successivo all’applicazione della misura della custodia in carcere. Turetta potrebbe essere interrogato dal Gip veneziano Benedetta Vitolo, che ha materialmente emesso l’ordinanza. O da un magistrato delegato. Il termine dalla notifica è di cinque giorni, e di fatto verrà rispettato. Il 21enne potrà scegliere di restare in silenzio o rispondere alle accuse mosse. Lunedì il legale chiederà l’accesso agli atti d’indagine depositati dalla Procura, per predisporre eventuali ricorsi e studiare la linea difensiva. Se venisse contestata la premeditazione, che preved come pena massima l’ergastolo, Turetta non potrebbe avvalersi del rito abbreviato con sconto di un terzo della pena.