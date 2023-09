Omicidio nautico e lesioni gravi o gravissime in mare: ecco le nuove regole in arrivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stretta sugli incidenti nautici. Il progetto di legge che si appresta a ricevere il via libera dalla Camera dei deputati equipara l’omicidio nautico a quello stradale. Prevede l’introduzione nell’ordinamento dei reati di omicidio nautico e lesioni nautiche gravi o gravissime, in linea con la disciplina sulla circolazione stradale. Le pene possono arrivare a 18 anni di reclusione per omicidio nautico plurimo. Il testo - primo firmatario il presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, Alberto Balboni (Fdi) - è già stato approvato dal Senato nella seduta del 21 febbraio 2023 e trasmesso alla Camera, dove è stato esaminato in sede referente in Commissione Giustizia. Ora si trova in aula a Montecitorio per il via libera definitivo, che dovrebbe giungere il 20 settembre.

Balboni: finora per l’omicidio nautico si rischiavano pene ridicole



«É una proposta di legge che non ha altro scopo che trattare in modo uguale situazioni uguali. Con l’omicidio stradale - ha dichiarato al Sole 24 Ore il senatore Alberto Balboni - si rischiano fino a 18 anni di carcere se uno fugge senza soccorrere ed è in stato di ebbrezza. Invece per l’omicidio nautico fino a mercoledì prossimo si rischiavano pene ridicole perchè si applicavano le regole dell’omicidio semplice, che è punito in maniera estremamente più lieve. E non si capisce il perché. É chiaro che non si risolve tutto con le pene, ma è sicuramante un deterrente». Il senatore Balboni ha ricordato che la proposta di legge era già stata approvata al Senato nella scorsa legislatura e doveva andare alla Camera il giorno dopo la crisi di governo. «Purtroppo è stato travolto tutto il lavoro fatto. Ho ripresentato il progetto di legge in questa legislatura, che al Senato ha goduto di una corsia preferenziale in quanto già licenziato in un ramo del Parlamento nella legislatura precedente. Siamo stati velocissimi, poi è andato alla Camera dove ci sono stati degli intasamenti di calendario e ora siamo in dirittura d’arrivo».

Pellicini: deterente perché gli incidenti non accadano più

«La legge, voluta dal senatore Balboni di Fdi - ha detto al Sole24Ore il relatore Andrea Pellicini (Fdi) - ha il principale scopo di fungere da deterrente perchè fatti del genere non accadano più. Visto il continuo e positivo sviluppo della nautica e della cantieristica, le istituzioni hanno il dovere di diffondere fra gli appassionati la cultura dell navigazione icura e rispettosa delle regole fondamentali di prudenza». Pellicini ha ricordato che il mondo delle barche «è unico e speciale. Il modo migliore di amarle è quello di condurle con prudenza e rispetto del prossimo e dell’ambiente». La necessità di inasprire la normativa è nata ancor prima dei gravi incidenti che hanno funestato il Paese, come quello del 19 giugno 2021 in cui un motoscafo condotto da due tedeschi sotto l’effetto di alcool travolse e uccise Greta Nedrotti di 25 anni e Umberto Garzanella di 36 anni. Un incidente che precedette di pochi giorni quello del 25 giugno 2021 sul lago di Como, dove un motoscafo guidato da una turista belga uccise Luca Fusi, 22 anni, studente della Bocconi.

Omicidio nautico punibile con la reclusione da due a sette anni

Viene sostituito l’articolo 589-bis del codice penale, che attualmente riguarda solo il reato di omicidio stradale. Viene stesa la disciplina contenuta anche all'omicidio nautico, creando una nuova fattispecie penale. La morte conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna integra un’ipotesi di omicidio colposo punibile con la reclusione da due a sette anni.



Se il conducente è in stato di ebrezza pene da otto a 12 anni in caso di omicidio

Chi conduce una imbarcazione da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e cagioni per colpa la morte di una persona, viene punito con la reclusione da 8 a 12 anni. Ai riferimenti normativi sullo stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e lo stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope contenuti nel codice della strada vengono affiancati gli analoghi riferimenti contenuti nel codice della nautica da diporto. Pena più mite (reclusione da 5 a 10 anni) se l’omicidio viene cagionato da un conducente che non eserciti attività commerciale, su cui sia rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro.