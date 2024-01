Omicidio di Piersanti Mattarella, Meloni: un eroe, ha insegnato che è possibile combattere la criminalità

Piantedosi: testimonianza di coraggio e impegno civile

«Il 6 gennaio di 44 anni fa Piersanti Mattarella perdeva la vita, vittima di un vile attentato mafioso. La forza del suo impegno politico e del suo esempio - ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi - sono state d’ispirazione per tutti coloro che non si sono mai rassegnati al giogo delle organizzazioni criminali, ma hanno scelto di combatterle nel segno dei valori di giustizia e legalità. La sua figura continua a essere, per le nuove generazioni, testimonianza di coraggio e di impegno civile»

Mulè, ricordiamo un siciliano incorruttibile

«Ricordare, non smettere di onorare la memoria, agire secondo il suo esempio: nell’anniversario dell’uccisione di Piersanti Mattarella, di un siciliano buono che rifiutò qualsiasi compromesso nel nome della legalità, celebriamo il suo ricordo tramandando agli italiani di oggi la forza di un modello incorruttibile», ha sottolineato Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, in occasione del 44esimo anniversario dell’omicidio del presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella.



Il sindaco Lagalla: fu simbolo di legalità

«A 44 anni dalla tragica uccisione per mano mafiosa, resta ancora vivo il ricordo del presidente Piersanti Mattarella, simbolo di legalità e di alta politica, improntata sul dialogo e il servizio ai cittadini. Il suo impegno per la comunità è stato rivolto al contrasto dell’influenza di Cosa nostra sulla società civile. Per onorare la sua memoria, l’auspicio è che si continui a cercare la verità su un delitto che ha sconvolto il Paese e che ancora oggi resta avvolto da troppe ombre», ha detto Lagalla a margine della commemorazione.

Intravaia: un faro per chi crede in una Sicilia in cui vinca la legalità

Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia, ha depositato una corona d’alloro, in qualità di delegato a rappresentare l’Assemblea Regionale Siciliana, durante la cerimonia. «La vicenda politica e umana di Piersanti Mattarella - ha detto Intravaia - è un faro per tutti coloro che credono in una Sicilia in cui finalmente vinca la legalità. In modo particolare, è un esempio da seguire per chi è impegno in politica e nelle istituzioni, chiamato a realizzare quella Sicilia con le carte in regola che ispirava l’azione politica del presidente Mattarella. Sta a noi raccogliere questo testimone e realizzare non un sogno irrealizzabile, ma la legittima aspirazione di ogni siciliano onesto ad una Sicilia libera dal ricatto mafioso».