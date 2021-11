Omicron avanza nel mondo: che cosa sappiamo finora in 10 domande e risposte

Ascolta la versione audio dell'articolo

La nuova variante Omicron del Covid-19, individuata per la prima volta in Sudafrica, è stata classificata come «preoccupante» dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità. La responsabile della gestione dell’epidemia di Covid-19 Maria Van Kerkhove ha detto che «é a più alto rischio di reinfezione». Ed è stato aggiunto che il «rischio globale complessivo relativo alla nuova variante Omicron è valutato come molto elevato».

La variante, comparsa in Italia con il caso di un manager di una grande azienda italiana proveniente dal Mozambico, presenta un grande numero di mutazioni, alcune delle quali preoccupanti, coma ha segnalato un gruppo di esperti incaricati dall’Oms di seguire l’evoluzione del virus. Il dato positivo è che non ci sono stati decessi riconducibili alla nuova variante. Sono comunque in atto test in laboratorio sugli effetti della variante Omicron sui vaccini e si continuano a raccogliere dati clinici per capire se e fino a che punto la variante Omicron sia davvero più pericolosa della Delta, che è in tutto il mondo la variante attualmente dominante. Ecco cosa sappiamo finora con una serie di domande e risposte.

Perché la nuova variante è stata chiamata Omicron?

La nuova variante B.1.1.529 del Covid-19, individuata per la prima volta in Sudafrica, è stata denominata Omicron, quindicesima lettera dell’alfabeto greco (l’Oms utilizza le lettere dell’alfabeto greco per le varianti del coronavirus). Omicron avrebbe dovuto essere chiamata con la lettera greca N. Dopo una serie di dibattiti sulla pronuncia del nome della nuova variante (in italiano ni, in inglese nu) l’Oms ha deciso di saltare due lettere dell’alfabeto greco: oltre alla N che si pronuncia ni, anche la successiva (che in italiano è xi), e ha scelto omicron. Uno dei portavoce dell'Oms, Tarik Jasarevic, ha spiegato al New York Times la ragione del salto: «Nu si confonde troppo facilmente con “new”, e “Xi” non è stata usata perché è un cognome molto comune».

Quando è stata segnalata per la prima volta Omicron?

La variante è stata segnalata per la prima volta all’Oms dal Sudafrica il 24 novembre 2021. La prima infezione confermata di Omicron è contenuta in un campione prelevato il 9 novembre. Subito dopo in Israele è stata trovata una persona che rientrava dal Malawi positiva alla variante, come in Botswana, in Belgio e a Hong Kong. E in seguito anche il paziente zero italiano proveniente dal Mozambico. Il Regno Unito è stato il primo Paese a chiudere i confini a 6 Paesi del sud dell'Africa. Seguito da Israele, Germania e dall’Italia, dove il ministro della Salute Speranza ha firmato l’ordinanza che ferma l'ingresso nel nostro Paese a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini.

Perchè l’Oms la ritiene preoccupante?

La variante Omicron è stata classificata come “preoccupante” dall’Organizzazione mondiale della Sanità, perché, ha spiegato la responsabile della gestione dell’epidemia di Covid-19 Maria Van Kerkhove, «é a più alto rischio reinfezione». Questa variante presenta un grande numero di mutazioni, alcune preoccupanti, secondo il gruppo di esperti incaricati dall’Oms di seguire l’evoluzione del virus. Sono in corso studi per caratterizzare meglio la variante in termini di trasmissibilità.