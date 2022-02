Omicron colpisce i bambini più delle altre varianti

Minori difese immunitarie e pochi vaccinati

Le cause non sono ancora chiare e al momento una delle ipotesi riguarda il fatto che nei bambini sono minori le difese immunitarie acquisite, sia con il vaccino anti Covid sia con infezioni avvenute in passato. Molti Paesi (tra cui l’Italia), rileva Nature, non hanno ancora autorizzato la vaccinazione anti-Covid per i bambini di età inferiore ai 5 anni e alcuni nemmeno per i bambini di età inferiore ai 12 anni.

Non solo: in molti dei Paesi che hanno approvato la vaccinazione per la fascia d’età 5-11 anni, solo una minoranza dei bambini è stata effettivamente immunizzata. In Italia, secondo l’ultimo report del governo, il 54,2% dei bambini non ha ancora ricevuto una dose di vaccino. I vaccinati con ciclo completo sono appena il 16,2%. Ma ci sono territori come Marche e Alto Adige dove la copertura, secondo quanto emerge dai dati di Lab24, si ferma al 10%.

Un’altra ipotesi presentata da Nature guarda all’alto numero di mutazioni tipico della variante Omicron: non esclude che alcune di essi possano provocare una malattia diversa, forse leggermente più grave, nei bambini più piccoli rispetto a quella finora osservata negli adulti.