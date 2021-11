Omicron, è allerta globale. Primi casi in Olanda e Germania, emergenza a New York

Secondo quanto riporta il Guardian, sottolineando che in quella fascia di età «il 65% non è vaccinato e la maggior parte del resto è vaccinata solo a metà”, con una sola dose. I test diagnostici finora indicano che la variante di Omicron potrebbe essere responsabile di ben il 90% dei nuovi casi, secondo i funzionari sanitari del Sud Africa. E i primi studi mostrano che ha un tasso di riproduzione di 2, il che significa che ogni persona infetta può diffonderlo ad altre due. Un dato che può essere importante anche per il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), secondo cui essa potrebbe essere associata sì a una trasmissibilità molto elevata ma anche a un indebolimento dell’azione dei vaccini. L’infezione non viene considerata più grave delle forme attuali.

La lamentela piccata del Sudafrica: puniti per aver scoperto la variante

Il Sudafrica accusa i governi che hanno chiuso le frontiere ai chi arriva da lì di aver punito il Paese per aver per primo individuato la nuova variante del Covid Omicron. «Questa ultima tornata di divieti equivale a punire il Sudafrica per aver sequenziato la mutazione e per la sua capacità di rilevare nuove varianti rapidamente. L’eccellenza scientifica dovrebbe essere applaudita e non punita», si legge in un comunicato del governo.

Intanto il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha anticipato ad oggi (era previsto per domenica) il suo incontro con il Consiglio nazionale del comando per il coronavirus mentre il dipartimento della Salute sudafricano si dice fiducioso sul fatto che i vaccini esistenti possano essere efficaci anche per combattere il nuovo ceppo virale. Il ministro della Sanità Joe Phaahla evita di parlare di ulteriori restrizioni per i sudafricani e li invita a vaccinarsi.

Le aziende farmaceutiche chiedono due settimane di tempo

Pfizer conta di avere i primi risultati entro due settimane e comunque, ha assicurato l’azienda, «nel caso in cui emerga una variante del virus SasrCoV2 che sfugga al vaccino, Pfizer e BioNTech prevedono di essere in grado di sviluppare e produrre un vaccino su misura contro quella variante in circa 100 giorni, previa approvazione normativa».

Bloccata a Città del Capo squadra italiana di rugby

Sono intanto bloccati da ieri in albergo a Città del Capo africano i giocatori e lo staff delle Zebre Rugby, squadra basata a Parma che partecipava a un torneo.

Direttore AstraZeneca: improbabile ripresa pandemia

Il direttore dell’Oxford Vaccine Group, il gruppo che ha sviluppato il vaccino AstraZeneca, ha espresso cauto ottimismo sul fatto che i sieri esistenti siano efficaci sulla variante Omicron del Covid ritenendo «improbabile» una ripresa della pandemia. Parlando al programma Today della Bbc il professor Andrew Pollard ha spiegato che «la maggior parte delle mutazioni della variante Omicron si trovano negli stessi punti della proteina spike delle altre varianti» contro le quali i vaccini si sono rivelati efficaci.