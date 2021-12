Omicron, frontiere chiuse dagli Usa al Giappone. Tutte le restrizioni sui viaggi

Si sta anche pensando di imporre multe in caso di violazioni di queste misure. La misura dei due test è contenuta in una raccomandazione dei Cdc che ora è al vaglio della Casa Bianca e del dipartimento di Sanità, mentre quella della quarantena non è attualmente nella bozza ma potrebbe essere aggiunta, sottolineano fonti al Washington Post. Lo scorso 8 novembre gli Stati Uniti hanno riaperto, dopo un anno e mezzo, le frontiere ai viaggiatori internazionali vaccinati.

Israele traccerà il telefoni dei contagiati Omicron

Ad oggi i casi di Omicron scoperti in Israele sono in tutto 4, anche se sono 34 quelli sospetti. Israele da domenica scorsa, e per 14 giorni, ha chiuso le frontiere agli stranieri con l’obiettivo di impedire l’ingresso della variante.

Il premier Nafatali Bennett ha parlato dell’emergenza con i suoi omologhi di Austria e Repubblica Ceca. Intanto il Gabinetto di governo ha approvato l’avvio della legge che autorizza lo Shin Bet (Servizio di sicurezza interna) a tracciare i telefoni dei casi conclamati di variante Omicron.

Il Giappone vieta ingresso a tutti gli stranieri

Dall’altra parte del mondo, il Giappone vieterà l’ingresso anche ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno provenienti dai paesi considerati i focolai della nuova variante Omicron del Covid-19.

Lo ha detto in una conferenza il portavoce del governo Hirokazu Matsuno, spiegando che la misura rimarrà valida «per qualche tempo» e va ad aggiungersi a quelle già in vigore per gli stranieri che non sono residenti in Giappone. Le dieci nazioni ai quali cittadini non sarà consentito l’ingresso nel Paese sono Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe.