Omicron in Italia, bassa carica virale nel contagiato. Olanda conferma 13 casi

Negativi i compagni di classe dei figli

Due classi di scuola elementare di Caserta sono in isolamento per motivi precauzionali: si tratta delle classi frequentate dai due figli dell’uomo, entrambi positivi, dove però non sono emersi nuovi casi.

La situazione all’estero: 13 casi Omicron in Olanda

Oltre i due casi di ieri confermati sabato in Inghilterra e i tre in Germania (due confermati ieri a Monaco e uno oggi a Francoforte). uno in Israele e uno a Hong Kong, oltre a quelli in Sudafrica, oggi è arrivta la notizia che in Olanda 13 dei 61 passeggeri di due voli dal Sudafrica risultati positivi al Covid venerdì scorso hanno contratto la variante Omicron. Il ministro della Salute olandese ha detto che è possibile che ci siano altri casi Omicron nel Paese. I passeggeri erano stati subito messi in isolamento.

Inoltre si registrano due casi confermati in Danimarca e un primo caso sospetto in Austria. Tutti passeggeri provenienti dal Sudafrica.

Due casi sono stati certificati in Australia, nel Nuovo Galles del sud, arrivati da Doha. Entrambi erano vaccinati e sono asintomatici.

il ministro della Salute del Sudafrica, Joe Phaala, ha affermato che non è stata ancora presa alcuna decisione su misure restrittive per contrastare la diffusione di Omicron precisando che «il governo, consapevole del loro impatto, rifletterà attentamente prima di imporre nuovi limiti». Tra le opzioni prese in considerazione ci sono i modi per cercare di aumentare il tasso di vaccinazione: solo un terzo degli adulti è completamente vaccinato contro il coronavirus.