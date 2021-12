Omicron manda ancora in rosso le Borse, occhi puntati sul petrolio nel giorno dell'Opec+

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo la «tregua» della vigilia, con una buona performance degli indici, torna la paura per la diffusione della variante Omicron (è stato confermato il primo caso negli Stati Uniti, in California), mentre mercoledì la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha espresso preoccupazione e ha parlato di «una corsa contro il tempo». Sullo sfondo restano poi le preoccupazioni per l'aumento dell'inflazione, con le possibili mosse delle banche centrali e con i Governi, compreso quello italiano, che studiano misure per fare fronte al rialzo dei prezzi, soprattutto dell'energia.

Così le Borse europee procedono all'insegna della debolezza, pur risalendo rispetto ai minimi di inizio giornata. Del resto alla vigilia, Wall Street ha ripiegato bruscamente dopo l'annuncio dell'arrivo di Omicron negli Stati Uniti. Così sono tutti in calo il FTSE MIB di Milano, con il tasso di disoccupazione salito dello 0,2% al 9,4%, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il Ftse 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam. In attesa dei numeri sui sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti (in calendario venerdì il dato sull'occupazione di novembre), nell'Eurozona sono arrivate buone notizie, con il tasso di disoccupazione calato in ottobre al 7,3%, dopo il 7,4% di settembre e rispetto all’8,4% un anno prima. Nella Ue 6,7% dopo 7,5% a settembre e rispetto a 7,5% a ottobre 2020.

Inflazione e pandemia ancora in primo piano

Dopo la pausa della vigilia le preoccupazioni per l'andamento della pandemia, con la variante Omicron, e i dubbi sulle mosse delle banche centrali, alle prese a combattere l'inflazione, sono tornati in primo piano. Sul fronte sanitario, il massimo consigliere della Casa Bianca sul coronavirus, Anthony Fauci, ha creato disagio asserendo che Omicron potrebbe essere più trasmissibile e che potrebbe superare la protezione data dal vaccino. Per adesso, tuttavia, non ci sono dati. In più coloro che hanno contratto la variante manifestano solamente sintomi lievi. Negli Stati Uniti, però, l’amministrazione Biden sta preparando una nuova stretta sugli ingressi, con l'obbligo di un tampone negativo nelle 24 ore prima dell'arrivo anche per i vaccinati. Ad ogni modo l'Oms ritiene che la chiusura delle frontiere non fermerà la diffusione internazionale della variante Omicron del coronavirus e potrebbe anzi avere effetti controproducenti sulla lotta alla pandemia. Sullo sfondo rimane anche la preoccupazione per le future mosse delle banche centrali, alla luce del fatto che l'inflazione continua a correre e dunque, come ha evidenziato il numero uno della Fed, Jerome Powell, non è più semplicemente transitoria. Il banchiere ha preannunciato che l'istituto Usa a dicembre discuterà se anticipare il tapering, che dovrebbe concludersi nel giugno 2022. Gli analisti, inoltre, temono che già l'anno venturo possa essere data una stretta ai tassi.

A Piazza Affari giù St, in positivo Stellantis e Mediobanca

A Piazza Affari quasi tutto il listino principale è in rosso, mentre galleggia attorno alla parità Diasorin, esposta sulla diagnostica per il Covid-19. In coda Stmicroelectronics, dopo il rally della vigilia. Le azioni risentono anche del fatto che Apple ha segnalato un possibile rallentamento della domanda per i nuovi iPhone 13. Perdono quota anche le Finecobank e le Exor, quest'ultime gettonate la vigilia sull'onda delle indicazioni emerse nel corso dell'Investor Day. Il presidente John Elkann ha sottolineato che l'anno venturo la holding disporrà di dieci miliardi cash, dei quali 9 miliardi saranno utilizzati per investimenti. Stellantis, in modesto rialzo, non subisce scossoni all'indomani dei dati sulle vendite di auto di novembre (-24,6% il mercato e -33,3% quelle del gruppo, che comunque registra un +6,3% da inizio anno). Fuori dal Ftse Mib, da segnalare le prese di beneficio su Banca Mps, dopo il rally della vigilia.

Il cambio euro / dollaro

Occhi puntati su petrolio nel giorno dell'Opec

L'andamento del prezzo del greggio catalizza l'attenzione nell'attesa della decisione dei Paesi dell'Opec+ sulla produzione. Il Wti è in buon rialzo, anche se ieri ha chiuso in calo, risentendo dei timori sull'economia, che potrebbe essere frenata da Omicron, e anche dai dati sulle scorte Usa, diminuite. Nel mese di novembre il valore del wti ha lasciato sul parterre quasi il 21%, accusando il maggior calo mensile dal marzo 2020, ovvero dall'inizio della pandemia. Sul fronte dei cambi, l'euro si conferma sopra quota 1,13 dollari e passa di mano a 1,1314 dollari (1,1313 alla chiusura di ieri) e a 128,107 yen (da 128,27). Il dollaro/yen è a 113,234.