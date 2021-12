Omicron, la mappa aggiornata dei sequenziamenti delle regioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’epidemia è ancora in espansione. Cresce l’incidenza che raggiunge 178 casi per 100 mila abitanti mentre i reparti continuano a riempirsi con una crescita che aumenta di circa un punto percentuale a settimana a livello nazionale. Omicron, la variante che preoccupa, al momento vede 13 casi in Italia. Sono stati registrati soprattutto in Campania, dove si e’ formato un cluster di 7 persone, uno in Calabria, uno in Sardegna, 2 in Veneto, uno nella Pa di Bolzano e in Piemonte. «Riguardano casi di persone che avevano transitato in Sud Africa o loro contatti stretti», ha precisato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro.

Primo caso sequenziato in Calabria, sta bene



Il primo contagio Covid da variante Omicron in Calabria riguarda un uomo, di circa 30 anni, tornato in Calabria domenica scorsa con un volo da Francoforte via Roma, ma proveniente da Johannesburg. Vaccinato anche con dose booster, prima di partire si era sottoposto a tampone risultato negativo. Al suo arrivo il nuovo tampone di controllo, sequenziato dal laboratorio di microbiologia dell’Asp 5 di Reggio Calabria, ha dato esito positivo, evidenziando l’appartenenza alla variante Omicron. «L’uomo sta bene, accusa solo un leggero raffreddore» ha detto il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Sandro Giuffrida.

Primo caso Omicron in Piemonte



La variante Omicron è arrivata anche in Piemonte. A essere contagiato è stato un cinquantenne della provincia di Torino asintomatico, che aveva già completato il ciclo vaccinale, di ritorno dal Sud Africa. «Ancora una volta il sistema di tracciamento dal Piemonte ha immediatamente individuato la presenza di eventuali varianti - sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e alla Ricerca Covid Matteo Marnati -. Si tratta per fortuna di un paziente in buone condizioni di salute, completamente asintomatico, che sarà naturalmente monitorato con la massima cura».



Il secondo caso in Veneto

Il secondo caso di variante Omicron in Veneto, annunciato dal presidente della Regione Luca Zaia, riguarda invece una donna di 77 anni, residente a Padova, che è stata sottoposta a terapia monoclonale. La prima variante era stata sequenziata il 3 dicembre scorso in un 40enne vicentino, tornato dal Sudafrica. La moglie e uno dei figli invece, erano stati contagiati dalla variante Delta, contratti probabilmente in altre occasioni. Un altro sequenziamento è in corso sulla figlia più piccola della coppia. Tutti sono in buone condizioni di salute.