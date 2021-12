Omicron, la variante si allarga in Europa. 7 i casi nel cluster campano

2' di lettura

Sono risultati positivi alla variante Omicron del Covid-19 i tamponi eseguiti su tre membri del nucleo familiare del cosiddetto “paziente zero”, il professionista casertano al quale per primo in Italia è stata riscontrata la positività alla variante Omicron. È quanto fa sapere l’ospedale Cotugno di Napoli, dove è stata eseguita l’attività di sequenziamento sui tamponi provenienti dalla Asl di Caserta.

In Italia largamente dominante la Delta

I tre vanno ad aggiungersi a quelli dell’uomo, della moglie e dei due figli. Sono quindi complessivamente sette i soggetti in cui è stata riscontrata, in Campania, la variante Omicron. Gli altri tamponi sequenziati, quelli relativi a 3 compagni di classe del figlio del professionista e un docente della scuola, sono risultati positivi alla variante Delta. «In Italia è tuttora largamente dominante la variante Delta. In Sud Africa invece Omicron ha preso il sopravvento causando un aumento di contagi significativo. Maggiore contagiosità però non significa malattia più grave, nè che darà problemi con i vaccini», ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Franco Locatelli a SkyTg24.



Oms: ancora nessun decesso segnalato

L’Organizzazione mondiale della sanità non ha per il momento informazioni su eventuali decessi legati alla nuova variante Omicron del Covid. Come sottolineato da un portavoce dell’agenzia «non ho ancora visto alcuna informazione che indichi decessi legati a Omicron», ha detto Christian Lindmeier durante il consueto punto stampa a Ginevra, rimarcando che ci si aspetta giungano ulteriori informazioni via via che i Paesi si attrezzano effettuando ulteriori verifiche.

Gli arrivi dai Paesi dell’Africa meridionale

Secondo l’ultimo report del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Il numero di paesi che segnalano casi di variante Omicron del coronavirus continua ad aumentare a livello globale, con un totale di 352 casi confermati segnalati da 27 paesi, di cui 70 casi confermati in 13 Paesi europei. La maggior parte dei contagi ha una storia di viaggi in Paesi dell’Africa meridionale. Diversi paesi europei hanno già segnalato una successiva trasmissione comunitaria o domestica. Tutti i casi per i quali sono disponibili informazioni sulla gravità sono asintomatici o lievi. Ad oggi, non si evidenziano casi gravi.

Si annunciano strette per le festività

Se di rosso e arancione si colora quasi tutta l’Europa - in giallo sulla base dei parametri europei rimangono solo alcune parti di Italia e Spagna - è il mondo nella sua interezza a correre ai ripari per i temuti rischi connessi alla variante Omicron (anche Oltreoceano è stata comprovata la sua presenza). Sempre secondo l’Ecdc nei prossimi mesi sarà proprio quella a causare oltre la metà di tutte le infezioni da coronavirus. Fra i primi Paesi a dare una stretta si colloca la Germania, che alla imminente introduzione di misure pari a un lockdown per non immunizzati potrebbe aggiungere - dopo una valutazione del Parlamento - l’obbligo di vaccinazione generale contro il Covid (in vigore poi da febbraio). La nuova ondata di contagi incombe sulle feste natalizie. Almeno cinquanta persone a Oslo sono state infettate dalla variante Omicron durante una festa aziendale in un ristorante, il che spinge per misure per arginare la possibilità di assembramenti. La Germania ha già deciso di vietare la vendita dei fuochi d’artificio per Capodanno, per evitare che eventuali feriti possano aumentare la pressione sugli ospedali.