Omoda 5, il suv cinese prodotto da Cherry con un maxi schermo a bordo

L'offerta di suv cinesi in Italia è pronta ad allargarsi con l'arrivo della Omoda 5, attesa a dicembre e prodotta dal costruttore cinese Chery. A differenza di molti concorrenti commercializzati esclusivamente in versione elettrica, come nel caso di Byd Atto 3, la Omoda 5 debutterà in versione benzina e successivamente in versione completamente elettrica con autonomia di circa 450 chilometri.

Chery Omoda 5 dimensioni e interni

Le dimensioni della Omoda 5 la posizionano nel segmento C, grazie ad una lunghezza di 4,5 metri. Lo stile è caratterizzato dalla grande calandra al frontale, mentre fiancate e posteriore sono un insieme di linee già viste. A bordo sarà presente una maxi schermo da oltre 20 pollici a sviluppo orizzontale, composto da due schermi affiancati da 10,25”. Oltre alla connettività con Apple CarPlay, Android Auto, l'assistente vocale e gli aggiornamenti Over the Air, sono presenti due postazioni per la ricarica ad induzione degli smartphone. Completa la dotazione Adas, con 16 dispositivi presenti.

Omoda 5 elettrica e benzina

In attesa di conoscere il listino ufficiale italiano, la Omoda 5 è commercializzata all'estero in abbinamento ai propulsori termici benzina 1.5 litri da 156 cavalli e 1.6 da 197 entrambi con cambio automatico. La Omoda 5 elettrica potrebbe invece essere spinta da un motore a magneti permanenti da 204 cavalli alimentato da una batteria da 64 kWh in grado di garantire un'autonomia prossima ai 450 chilometri.