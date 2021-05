Omofobia, Mattarella: rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e intolleranza

Di Maio: serve uno scatto di civiltà, basta tentennamenti

«Oltre a celebrare una giornata, servono gesti concreti. In Parlamento bisogna accelerare con la legge contro l'omotransfobia», ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Serve uno scatto di civiltà, basta tentennamenti», ha sottolineato il pentastellato Luigi Di Maio.

Ddl Zan: oltre 120 audizioni in commissione Giustizia

Intanto il ddl Zan, dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020, affronta un percorso accidentato al Senato, dove solo il 28 aprile 2021 è stata decisa la calendarizzazione in commissione Giustizia, dopo 5 mesi di rinvii, discussioni e frenate. Un percorso avviato subito dopo il monologo di Fedez in occasione del 1° maggio che ha attaccato la Lega per l’ostruzionismo al provvedimento. Intanto in Senato si apre il confronto sul disegno di legge, con oltre 120 richieste di audizione presentate dai partiti in commissione Giustizia (70 dalla Lega, 30 da Forza Italia, 10 da Iv, 9 dal Pd e 5 dal M5s). Ci sono tensioni per un ulteriore dilatamento dei tempi di approvazione, dopo i rinvii attuati finora dal presidente della commissione, il leghista Andrea Ostellari, che si è proposto anche come relatore del ddl. Il rischio, però, è che ad affossare la legge in aula sia il partito trasversale dei “franchi tiratori”, coperto del voto segreto.

Zan: no a passi indietro, il Senato faccia in fretta

«Non è più possibile fare passi indietro, stiamo parlando di dignità delle persone. Il Senato deve fare in fretta, siamo al terzo tentativo in Parlamento e non è possibile fallire di nuovo», ha detto il deputato Pd, Alessandro Zan, il 15 maggio in piazza del Popolo, a Roma, alla Manifestazione in sostegno della sua proposta di legge sull’omotransfobia. «Faccio un appello ai membri del Senato affinché venga approvata questa legge contro i crimini d'odio - ha proseguito il dem - . L'Italia è “maglia nera” in Europa per quel che riguarda la discriminazione e la violenza».