Oms: Covid nel 2023 sta per diventare come l’influenza. Bertolaso: vuote le terapie intensive in Lombardia

L’Organizzazione mondiale della sanità spera di abbassare nel corso di quest’anno il livello di allerta sul Covid-19, stimando che l’epidemia è sul punto di rappresentare una minaccia pari a quella dell’influenza stagionale. «Penso che arriveremo al punto in cui potremo considerare il Covid-19 come una influenza stagionale, vale a dire una minaccia per la salute, un virus che continuerà a uccidere, ma un virus che non sconvolge la nostra società o i nostri sistemi ospedalieri», ha dichiarato il capo dei programmi di emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità, Michael Ryan, in occasione di una conferenza stampa.

Bertolaso: vuote le terapie intensive in Lombardia



Un primo riscontro arriva dalla Lombardia. In regione «per la prima volta, dal 20 febbraio 2020, oggi venerdì 17 marzo, nessun letto di terapia intensiva risulta occupato da pazienti che hanno contratto il virus» del Coronavirus: è l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso a dare l’annuncio il giorno prima che si celebri la Giornata per la commemorazione delle vittime del Covid. «È sicuramente merito della campagna vaccinale, che ci ha permesso di tornare alla vita, ma anche il segno - ha aggiunto - che sono migliorate anche le cure contro questo maledetto virus, che consentono di evitare che i pazienti colpiti finiscano in terapia intensiva»

Iss, incidenza stabile, Rt scende a 0,94 da 0,97



Intanto è sostanzialmente stabile l’incidenza settimanale dei casi Covid-19 in Italia, pari a 38 casi ogni 100mila abitanti nel periodo compreso fra il 6 e il 12 marzo, contro i 41 dei 7 giorni precedenti. La fascia d’età nella quale si rileva un rischio più elevato (77 casi su 100mila abitanti) è quella di 90 anni e oltre, in calo rispetto alla settimana precedente. In leggero calo l’indice di trasmissibilità: l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è sceso allo 0,94 dallo 0,97, sotto la soglia epidemica. Lo indica il monitoraggio di Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero della Salute. I dati del monitoraggio indicano inoltre che è stabile all’1% anche il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di terapia intensiva; in lieve diminuzione il tasso di occupazione in aree mediche Covid-19 a livello nazionale, dal 4,7 registrato il 9 marzo al 4,3% del 16 marzo.

Bassetti: pandemia è finita, stop a bollettino settimanale



«L’Oms da una parte dice che le varianti Covid non destano più nessuna preoccupazione, ma dall’altra tiene ancora aperta la porta dell’emergenza pandemica. Ora qui non si tratta di sancire ufficialmente la fine dei contagi da Sars-CoV-2, che ci saranno ancora perché è uno dei virus che può causare infezioni respiratorie. Anche il bollettino settimanale, oggi, non so a che cosa possa servire: ormai sono parecchie settimane che siamo sempre in continua riduzione dei casi. Sinceramente non ha senso avere i numeri del Covid quando ci sono altri problemi, anche infettivologici come lo pneumococco oppure lo streptococco». Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.