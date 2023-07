Caldo record: picchi oltre i 40 gradi al Centrosud. Quando finirà

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una settimana ad alta temperatura che parte già da questo weekend e che vede l’avanzata su tutto il bacino del Mediterraneo dell’anticiclone africano. L’effetto sull’Italia sarà quello di arrivare a toccare i 40 gradi nel Centro Sud della Penisola, con punte di 45 e oltre nelle zone interne di Sardegna, Sicilia e Puglia.

Alcuni siti meteorologici arrivano a prevedere anche 40 a Firenze e 41-42 gradi a Roma. A Firenze il record di temperatura massima risale a luglio 1983 (42,6°) mentre a Roma valore più alto mai registrato nella stazione Roma Urbe risale al giugno 1982 (40,7°).

Il culmine martedì e mercoledì 18 e 19 luglio

Martedì e mercoledì 18 e 19 luglio «si prospettano come le giornate più calde», spiega il direttore del Consorzio Lamma-Cnr, Bernardo Gozzini, sottolineando che le temperature nei prossimi giorni saranno superiori alle medie stagionali di luglio basate sugli ultimi 30 anni, di almeno 8 gradi, ma anche di oltre 10. Sardegna, Sicilia, Puglia e anche Calabria le regioni più bollenti.

I rischi per la salute

Con il caldo intenso salgono anche i rischi per la salute. Aumentano infatti le città contrassegnate dal bollino rosso (possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui gruppi a rischio come anziani bambini piccoli e persone con malattie croniche). Le città da bollino rosso passano infatti da 10 alle 15 di sabato e alle 16 di domenica, su 27 centri monitorati. Sabato le città in rosso sono Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Domenica vi si aggiungerà anche Palermo.

I consigli

Tra le indicazioni che dà il ministero della Salute in caso di bollino rosso, ci sono: evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00); evita le zone particolarmente trafficate e recarsi in luoghi pubblici come parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata; trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca; trascorrere alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata.