Da oggi freddo artico sull’Italia, ondata di gelo record in Svezia con -43 gradi

Il grande freddo proveniente dalla regione artica sta mettendo a dura prova il sud della Svezia dove da più di 10 ore centinaia di auto sono bloccate dalla neve sulla E22, come riferisce Sveska Dagbladet. E nel weekend dell’Epifania un’ondata di maltempo e gelo è attesa anche in Italia.

Il weekend dell’Epifania con maltempo in Italia

Il fine settimana si annuncia, secondo le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it., caratterizzato dal brutto tempo con nubifragi, vento, freddo e neve. Sembra che già dal 5 gennaio in mattinata avremo le prime avvisaglie del peggioramento con qualche piovasco. Le regioni interessate saranno Sardegna, Liguria e Alta Toscana, in parte anche Piemonte e Valle d’Aosta. In particolare l’Arpal ha emesso allerta gialla sul Levante Ligure, prevedendo sulla costa ligure e nelle vallate del savonese venti forti con raffiche di burrasca fino a 70-80km/h sul Ponente ligure e sul genovesato. Nell’Italia settentrionale dal pomeriggio il fronte, collegato ad una bassa pressione sul Golfo del Leone, spingerà le piogge più consistenti verso tutto il Nord-Ovest ed in seguito fino al Triveneto.

Neve anche a quote collinari

La neve cadrà a quote collinari in Piemonte ed oltre i 700-800 metri altrove. Tutto il Nord, entro la serata, piomberà in una fase decisamente perturbata con le temperature in graduale discesa. Sarà dunque un crash-test con l’inverno la gita programmata nei giorni della Befana da 7 milioni di italiani, secondo stime di Confcooperative. In Toscana la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle 12 alla mezzanotte del 5 gennaio. Il mare sarà molto mosso nell’Arcipelago e sul Grossetano. Le zone interessate dal maltempo sono quelle Nord occidentali: Lunigiana, Versilia, Valle del Serchio, Valli del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese e del Reno.

Forti raffiche di vento e neve copiosa in Trentino

Per la Befana, sabato 6 gennaio, il sito www.iLMeteo.it. prevede che il maltempo si diffonderà su tutta l’Italia con forti raffiche su Sardegna, Sicilia, Puglia, sulle coste tirreniche e sulle Alpi. Venti tesi sul resto del Paese. La neve cadrà copiosa tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Domenica il ciclone si sposterà verso il Medio Adriatico. Previste precipitazioni a carattere nevoso sugli Appennini e abbondanti piogge su Emilia Romagna, Marche e Basso Tirreno. Il maltempo è atteso dagli agricoltori della Coldiretti che, seppure preoccupati per gli alberi in fioritura anticipata come i peschi in Toscana, sottolineano che l’arrivo della pioggia e della neve salva l’Italia dalla siccità, dopo l’emergere dei primi sintomi di stress idrico.

Veicoli bloccati sulla E22

Si stima che circa un migliaio di veicoli siano rimasti bloccati sull’autostrada E22 nel sud della Svezia, tra Hörby e Kristiansand. La polizia ha invitato gli automobilisti intrappolati a cercare di restare al caldo e a non abbandonare i propri veicoli andando via a piedi e l’esercito sta intervenendo insieme ai soccorsi. Tuttavia, dopo quasi 24 ore, l’insofferenza cresce: “Sono seduto qui dalle 10 di ieri mattina” ha dichiarato Jimmie Andersson, uno degli automobilisti che ha parlato con la Tv svedese, Svt “Ma inizia a esserci un po’ di speranza, stanno iniziando a spalare davanti a noi e le auto iniziano a muoversi”. Un altro automobilista ha riferito di essere bloccato dalle 11,30 di mattina: “Non abbiamo né cibo né acqua. Ora ho camminato per due chilometri con la neve fino alle ginocchia per comprare del cibo per me e per la mia ragazza che è ancora in macchina”. I soccorritori hanno riscontrato difficoltà nel raggiungere la zona, ma ora hanno il supporto dell’esercito, che interviene per spalare la neve: “Abbiamo dodici veicoli cingolati che ci stanno aiutando in questo momento. E aiuteremo i servizi di emergenza finché ne avranno bisogno” ha dichiarato il portavoce dell’esercito svedese, Andrea Wahlberg Scott.