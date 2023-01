Onde, foreste, rum e dimore storiche: esperienze e luoghi per scoprire Barbados

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Barbados corre voce che la prima traccia scritta della parola “rum” faccia un esplicito riferimento all'isola corallina delle Piccole Antille. Un documento del 1654 del Tribunale del Connecticut, la cui copia è custodita al Barbados Museum & Historical Society, ordinava, per proteggere le distillerie del New England, la confisca del “liquore comunemente chiamato rum o ammazza-diavoli o acqua di Barbados”. Il termine deriva dall'inglese rumbustious, “chiassoso, turbolento”, come era probabilmente l'ambiente marinaresco delle prime taverne della piccola capitale Bridgetown.

Che il rum, a Barbados leggero e ambrato, abbia risollevato gli animi dei marinai inglesi nei viaggi attraverso l'Atlantico ed eliminato i raffreddori degli schiavi nelle piantagioni (da cui il detto “ammazza-diavoli”) è un fatto acquisito. Così come è d'obbligo, oggi, sedersi al tramonto a sorseggiare un Rum Punch con sciroppo di zucchero, cannella e succo di lime, arancia o ananas, sulla terrazza di uno dei tanti caffè-ristoranti affacciati sulla costa occidentale.

Anche durante il giorno, però, la voglia di rum può essere soddisfatta in uno dei quasi duecento rum shop dell'isola: posti spesso senza nome, con murales esterni, tavoli da domino, talvolta una vecchia radio e piccoli retrobottega. Visioni di altri tempi nell’isola più orientale dei Caraibi, grande il doppio dell'Elba, lunga 34 chilometri e larga al suo massimo 22, che fu chiamata così dai navigatori portoghesi nel primo Seicento perché “barbuti” dovettero apparire gli alberi di casuarina, una varietà di ficus, i cui rami pendevano a terra per formare nuove radici. Ecco sei luoghi ed elementi dell'isola da scoprire:

1 - La costa orientale

Bathsheba Beach

Banco corallino a forma di spicchio cinto da frange di reef e sgretolato in lingue di sabbia e falesia calcaree, Barbados offre uno dei suoi panorami più interessanti dal Monte Hillaby, il punto più elevato dell'isola. Volgendo lo sguardo a est si abbraccia un paesaggio che a tratti ricorda Big Sur in California, battuto dagli Alisei di nordest e governato da forti correnti. Come un selvaggio balcone sull'Atlantico, il litorale orientale è un'infilata di lunghe spiagge, faraglioni e piscine naturali create dallo sbriciolarsi della colline dello Scotland District. A più riprese, i cartelli sugli arenili avvertono che è pericoloso bagnarsi. Eppure sono in tanti a cavalcare le onde di Bathsheba Beach, a immergersi quando le correnti sono meno forti, a bagnarsi nelle piscine naturali. Il miglior modo per scoprire questa Barbados meno addomesticata, dotata di piccoli alberghi e guesthouse, è passeggiare sulla spiaggia o montare a cavallo dal Monte Hillaby per attraversare campi e piantagioni di canna da zucchero e arrivare a lambire con gli zoccoli l'oceano. L'ideale sarebbe giungere alla spiaggia di Long Pond, l'unica, con quella di Brighton, dove la marea di mantiene bassa a qualsiasi ora del giorno.

2 - La costa occidentale

Coconut Court, a poca distanza da Carlisle Bay

Bagnata da acque più calme, la Gold Coast affacciata al Mar dei Caraibi è il posto dove le spiagge sono esposte al tramonto, il catamarano è free, la limousine è lunga e candida e le valigie, come nel celeberrimo resort Sandy Lane, vengono trasportate in stanza su un carrello sotterraneo e invisibile. Nel nome della triade sea, sun & sand, sulla costa occidentale si concentrano i resort più glamour, i caffè-ristoranti e i nightclub. Tra un Rum Punch e un piatto di pesce con polenta (cou-cou), un'uscita in sci d'acqua e una di pesca d'altura, a stento ci si accorge che l'industria del divertimento ha attaccato duramente dune e spiagge specie nelle aree di Speightstown, Mullis Bay e Holetown. Pur stressata, la barriera corallina conserva comunque in questo lato dell'isola i suoi punti più belli: Carlisle Bay, Holetown, Harrison Point, Hastings, i siti di immersione più amati dai sub esperti.