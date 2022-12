Onde gravitazionali, al via in Sardegna il progetto Einstein

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo studio delle onde gravitazionali, nelle gallerie della miniera dismessa di Lula nel nuorese, si avvicina. Nel mosaico che vale sei miliardi di euro da spalmare in nove anni un altro tassello, che pesa 50 milioni di euro, è stato posizionato. Si tratta del progetto Etic (Einstein Telescope Infrastructure Consortium) che punta a costruire in Italia quello che è stato definito il nuovo grande osservatorio europeo per le onde gravitazionali.

Un tassello da 50 milioni di euro

A finanziare l’Etic, di cui l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è proponente e capofila, 50 milioni di euro del Pnrr. Il tutto con l’obiettivo di preparare e realizzare entro trenta mesi lo studio di fattibilità del sito italiano individuato, nelle gallerie della miniera di Sos Enattos in provincia di Nuoro, e la creazione di una rete di laboratori di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie che saranno adottate dal nuovo osservatorio.

Sfida tecnologica e scientifica importante

«È di fondamentale importanza per il nostro Paese prepararsi al meglio per la sfida scientifica e tecnologica rappresentata dalla realizzazione dell'Einstein Telescope - fa sapere Michele Punturo, ricercatore della sezione di Perugia dell'Infn e coordinatore scientifico di Etic -. Per questo Etic è un progetto strategico, perché offre le condizioni e le risorse per condurre le ricerche necessarie allo sviluppo delle nuove tecnologie che serviranno a raggiungere la sensibilità prevista dal nuovo telescopio ad esempio, nuovi sistemi per l'abbattimento del rumore sismico e di quello termico, e nuovi materiali per realizzare gli specchi».

La sfida con i Paesi bassi

Il sito di Sos Enattos, aperto nel 1868 dalla società Paganelli per estrarre galena, blenda (da cui si ricava piombo e zinco) e argento e chiuso da decenni, nella corsa per ospitare l’Einstein Telescope, concorre con il il Meuse-Rhin, un territorio posto fra Olanda e Belgio. La decisione definitiva arriverà nel 2024 ma nel frattempo negli spazi sotterranei della miniera sono attivi dal 2010 laboratori di misurazione sismica oltre che altri strumenti per la misurazione delle “fluttuazioni quantistiche” in cui lavorano scienziati del’Infn oltre che ricercatori delle università di Cagliari e Sassari.

In 9 anni investimenti per 6 miliardi

Per raggiungere questo traguardo la Regione ha deciso di inserire il progetto nel piano degli investimenti presentati nell'ambito del Recovery Fund con un programma di spesa di 300 milioni di euro. Nel complesso, come annunciato qualche tempo fa dal governatore della Sardegna Christian Solinas, l’impatto economico complessivo calcolato dalla Regione è di «6 miliardi di euro nei nove anni necessari per la costruzione, più un valore annuo di circa 127 milioni di euro e oltre 700 posti di lavoro quando entrerà in funzione». Le ricadute in ambito regionale sono state stimate in un 50-60 per cento.