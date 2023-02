One Works presenta la prima fase del masterplan per ricostruire Mykolaiv

«Quello a cui stiamo lavorando – ha detto Oleksandr Syenkevch, sindaco di Mykolaiv – non è soltanto un’occasione unica di rinascita per Mykolaiv, ma per tutta l’Ucraina, un modello di ricostruzione e ammodernamento di riferimento per tutto il Paese alla fine del conflitto».

«Pensare a un futuro che oggi sembra lontano – ha detto Giulio De Carli, founder e managing partner di One Works – è necessario per chi l’ha lasciata e per chi è rimasto. Non c’è un eccesso di anticipo. La pianificazione mette in campo azioni e strumenti per ripartire quanto prima. Non sarà la città di prima. Ma stiamo ripensando la città con nuove infrastrutture, produzioni energetiche rinnovabili, mix di spazi pubblici e impresa privata , cioè qualità della vita, tecnologia e servizi. La complessità della sfida è stata governata solo grazie all’altissimo livello di collaborazione tra tutti i partner. Oggi quello che stiamo imparando, in termini di approccio alla ricostruzione, progettazione e programmazione dei servizi e della tecnologia, riteniamo che sia “scalabile” non solo per altre città ucraine, ma anche verso altre città colpite da sciagure e catastrofi, belliche o naturali».

Con il completamento della prima fase, ha concluso De Carli, « ora parte il dialogo con le amministrazioni pubbliche e parte il coinvolgimento e la sinergia con le imprese per il dettaglio del masterplan e le tecnologie implementabili. C’è l'opportunità sia per attori istituzionali sia per diverse filiere di mercato di contribuire alla ricostruzione finanziando i primi progetti pilota, e mi auguro si possa partire presto con il reperimento dei fondi».

«Quella a cui abbiamo assistito – ha concluso Paola Deda, Director Forests, Land and Housing Division di Unece – è la dimostrazione che il ruolo assunto da Unece di matchmaking per favorire l’incontro tra le migliori figure professionali del mondo dell’architettura, della pianificazione e dell’ingegneria e le città, è l’ultimo ma decisivo elemento per la messa a terra concreta ed efficace del progetto UN4. Continuiamo a guardare attivamente agli operatori che potrebbero svolgere questo ruolo, e saremo contenti di valutare candidature spontanee di realtà che si sentano in grado e desiderose di replicare l’esperienza su altre città, aggiungendosi alla Fondazione Foster e One Works con cui abbiamo validato un modello, rispettivamente, su Kharkiv e Mykolaiv».