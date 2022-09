One World Trade Center (New York)

Il grattacielo più alto dell'emisfero occidentale sorge nel nuovo World Trade Center, il complesso ricostruito nel 2006 nell'area dove un tempo si erigevano le Torri Gemelle colpite dagli attentati dell’11 settembre 2001. La sua altezza raggiunge 1.776 piedi (547 metri) ed è un preciso riferimento all'anno in cui è stata firmata la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti. Per salire con gli ascensori Skypod all'osservatorio panoramico posto tra i piani 100 e 102 bastano soli 47 secondi e una volta in cima ci si può deliziare con la vista di Manhattan e della la Statua della Libertà e con le tavole interattive che raccontano la storia dell'edificio e della città di New York.

