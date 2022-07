OneFootball partner della Serie A, ora le azioni diventano oggetti da collezione

Ascolta la versione audio dell'articolo

OneFootball e Lega Serie A danno vita a un’innovatica partnership. L’accordo esclusivo pluriennale offre per la prima volta ai tifosi di tutto il mondo la possibilità di acquistare, possedere e scambiare le migliori azioni di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana in formato video digitale a partire dalla stagione 2022/23. OneFootball diventa così Official Video Moments Partner della Lega Serie A, puntanto a portere i tifosi in una nuova era del fandom calcistico digitale. Il nuovo servizio è costruito su Flow, la blockchain di nuova generazione scelta dalle principali organizzazioni e leghe sportive di tutto il mondo, tra cui Nba ed Nfl.

L’accordo

OneFootball, la più grande media platform calcistica al mondo, metterà così a disposizione della comunità calcistica della Serie A con oltre 530 milioni di fan a livello globale un'esperienza multidimensionale «che la porterà dalla vita reale alla nuova era digitale», come recita il comunicato che ha accompagnato l’annuncio dell’accordo.I tifosi potranno possedere, collezionare e scambiare i momenti delle partite di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana mai visti prima. Questi ultimi includeranno le azioni salienti, dalle occasioni da gol ai salvataggi di portieri e difensori passando per gli assist e i numeri dei giocatori e i momenti più significativi di gioco, oltre a tantissimi gol e ai momenti incredibili vissuti dai tifosi.

Asset digitali

I video digitali saranno lanciati sul marketplace Aera di OneFootball, costruito sulla blockchain Flow in modo tale che i tifosi possano ottenere i propri momenti preferiti attraverso il portafoglio Dapper. La partnership prevede che nella prossima stagione di Lega Serie A saranno generati oltre 1.300 nuovi contenuti salienti esclusivi. L’accordo comprende le partite di Coppa Italia e di Supercoppa Italiana. I tifosi potranno acquistare dei pacchetti che, all’apertura, mostreranno loro quali incredibili azioni salienti delle varie partite sono riusciti ad assicurarsi.OneFootball ha anche acquisito i diritti dei momenti storici indimenticabili dell'archivio della Serie A. Prossimamente saranno disponibili anche centinaia di momenti d'archivio dei club di Serie A, sempre sul marketplace Aera di OneFootball. Nell'ultima stagione 2021/2022, in 570 ore di gioco, la Serie A ha prodotto 1.089 gol, 142 rigori calciati e centinaia di momenti mozzafiato e di colpi di scena con protagonisti alcuni dei migliori calciatori del pianeta. Nella prossima stagione, gli stessi momenti potranno essere acquistati dai tifosi. I fan possono iscriversi fin da subito al marketplace Aera di OneFootball, con il primo prodotto della collezione digitale da che verrà svelato il 1° agosto 2022.

OneFootball

Lucas von Cranach, ceo e fondatore di OneFootball, ha dichiarato: «L’accordo di oggi è senza precedenti. I tifosi italiani di calcio, come molti dei miliardi di tifosi di tutto il mondo, sono ossessionati dal gioco. Il campionato italiano offre grandi emozioni adrenaliniche, passione, alti e bassi e i tifosi sono al fianco delle proprie squadre nel bene e nel male. Nel corso della storia recente, i tifosi hanno speso parte dei loro risparmi per biglietti, viaggi e kit ma ora, per la prima volta, possono possedere parte dell’esperienza: le azioni salienti delle partite di ogni settimana e i momenti iconici dell’archivio. Stiamo creando un’esperienza accessibile per i tifosi della Serie A che possono possedere momenti video digitali attraverso OneFootball e portarli ovunque, oppure tenerli solo per loro, per sempre. Come parte della community, i fan otterranno ancora più vantaggi man mano che espanderemo la nostra offerta Web3 e lanceremo altri prodotti. Siamo perfettamente coerenti con la nostra promessa ai 100 milioni di fan che ogni mese frequentano la nostra piattaforma: “No One Gets You Closer”. In 14 anni abbiamo collegato l’ecosistema del calcio e ora siamo pronti per oltrepassare la frontiera di una nuova era digitale, per portare nuove esperienze ai tifosi, dando qualcosa al gioco e all'esperienza degli appassionati di cui tutti possano beneficiare e di cui possano davvero godere. Il calcio appartiene ai tifosi, è tutto loro, e noi faremo sempre in modo che sia così».

La Lega Serie A

«Oggi scriviamo un nuovo capitolo digitale per connetterci con i milioni di tifosi del calcio italiano sparsi per il globo» ha commentato l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. «Insieme a OneFootball, grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, offriremo per la prima volta agli appassionati i filmati più emozionanti e maspettacolari dei nostri incontri del presente e del passato, dando loro la possibilità di possedere video esclusivi di grande valore. Con questo accordo la Lega Serie A si pone all’avanguardia in questo nuovo mercato, garantendo ai propri fan esperienze uniche».