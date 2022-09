Onere della prova su misura nelle controversie tributarie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Regola dell’onere della prova scolpita ad hoc per il processo tributario. Non può che essere questo il senso della disposizione introdotta (all’articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992) con la riforma della legge 130/2022.

Da tempo, oramai, si è (era) affermata in dottrina e in giurisprudenza la tesi dell’applicabilità dell’articolo 2697 del Codice civile al processo tributario («Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda»). Ciò significa che è l’Agenzia, vantando un credito nei confronti del contribuente, a dover fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa; mentre l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della medesima pretesa grava sul contribuente. Ovviamente, nelle liti di rimborso è lo stesso contribuente che risulta onerato della prova.

Questa regola, tuttavia, ha fin qui subìto numerose “deviazioni”. Alcune di carattere normativo (le varie presunzioni legali relative introdotte nel tempo, che invertono gli oneri probatori) e molte di derivazione giurisprudenziale. Tra queste ultime, l’affermazione del principio secondo cui per i componenti negativi di reddito d’impresa l’onere probatorio competerebbe al contribuente. È evidente, però, l’erroneità della tesi: non si tiene conto che la determinazione del reddito d’impresa è un valore netto, dato dalla contrapposizione di componenti positivi e negativi. La Cassazione non considera, sostanzialmente, che il reddito d’impresa non è dato solo dai componenti positivi; per cui la deduzione di un componente negativo non è una norma di favore, così da renderla assimilabile a un diritto (alla sua deduzione, nell’ottica dell’articolo 2697 del Codice civile). In pratica, è la previsione dell’articolo 2697 del Codice che manda “in tilt” il ragionamento dei giudici, più sensibili alle vicende civilistiche che a quelle tributarie.

Inoltre, la regola dell’articolo 2697 risente non poco della “specialità” del processo tributario, che risulta inevitabilmente condizionato dalla precedente fase amministrativa.

Il concetto di prova

Ecco perché si è convinti che con la riforma della legge 130/2022 si è voluto fissare un concetto di prova “autoctono” del diritto tributario, mutuandolo certamente dall’articolo 2697 ma anche tenendo conto della peculiarità della materia. Si stabilisce – come, in teoria, anche prima – che l’«amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato». In questo modo non si potrà più affermare che per dedurre un costo è il contribuente a doverne provare l’inerenza. Inoltre, ovviamente, viene stabilito che l’onere probatorio spetta al contribuente per le liti da rimborso.