Oneshot avvia le vendite di Azario Milano Sant’Ambrogio

Oneshot Real Estate Solutions (società di servizi e consulenza strategica specializzata nel Real Estate) avvia in esclusiva le vendite di Azario Milano Sant’Ambrogio, il nuovo progetto guidato da Algebris Investments. Firmato da M2P Associati, Azario Milano si trova nel centro storico di Milano, ma in una via tranquilla prospiciente Parco S.

Ambrogio, in un contesto riservato e protetto con tutti i servizi, i punti di interesse culturale e i mezzi di trasporto a portata di mano, per garantire la massima qualità della vita.



Inoltre, con il completamento della linea M4 e la nuova fermata di Parco Solari, ci sarà un collegamento diretto con l’Aeroporto di Linate.

Azario Milano è una importante opera di recupero e riqualificazione edilizia di un edificio degli anni'50 in funzione delle esigenze abitative contemporanee. L'eleganza contemporanea e senza tempo, l’estetica leggera e lineare e l’equilibrio tra gli ambienti interni e gli ampi spazi esterni creano valore aggiunto per il contesto.

Azario Milano è un edificio in classe A che offre 26 appartamenti. Varie sono le tipologie e metrature distribuite su quattro piani, tra cui garden house - villette con giardino privato - bilocali, trilocali, quadrilocali e pentalocali.Tutte sono caratterizzate dalla notevole esposizione alla luce con ampie vetrate affacciate su logge ampie e profonde. Ogni singolo appartamento, compresi i bilocali, si apre verso l’esterno con un grande spazio fruibile. Le vetrate consentono la percezione della continuità tra l’interno e l’esterno ed esaltano l’ampiezza degli appartamenti, garantendo una luminosità ampiamente al di sopra dell’offerta di mercato.

Particolari e uniche le tre soluzioni abitative indipendenti a piano terra, le Azario garden house. Con accesso indipendente e dotate di posteggio biciclette, si sviluppano su due livelli con un’ampia zona giorno a doppia altezza e una grande vetrata che si affaccia su un giardino privato.

Azario Milano mette a disposizione la concierge, lo spazio delivery assicura comodità e i posti auto riservati facilitano la quotidianità in pieno centro.

I lavori inizieranno a gennaio e la consegna è prevista per il secondo semestre 2023.