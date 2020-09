Online Export.gov.it. il portale unico per l'internazionalizzazione Tra gli aspetti presi in considerazione e sviluppati nel nuovo sito, i finanziamenti agevolati, l’accesso alle linee di credito, la risoluzione delle controversie e il recupero crediti, il punto sulle gare internazionalie e la promozione del Made in Italy di An.C.

Un portale che fornisce una cassetta degli attrezzi alle imprese che guardano all’internazionalizzazione. Come annunciato nei giorni scorsi dal ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, è online il Portale unico per l’internazionalizzazione. Si chiama “Export.gov.it”, e vi si può accedere anche dal sito della Farnesina. È uno strumento dedicato alle imprese italiane per orientarsi nel mondo dell’export e accedere più agevolmente a tutti i servizi di supporto per l’internazionalizzazione di impresa. Il sito si sviluppa sulla base di strumenti messi a disposizione dal Maeci, dall'Agenzia Ice, da Sace e Simest (e nel prossimo futuro anche da Regioni e Camere di Commercio) per accompagnare le imprese verso le opportunità offerte dai mercati internazionali.

Nuova tappa dopo il Patto per l’Export

L’iniziativa del portale si sviluppa sulla scia del Patto per l'Export, sottoscritto l’8 giugno dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale con 45 soggetti (ministeri, associazioni di categoria, federazioni di settore e istituzioni del Sistema Paese a supporto dell'internazionalizzazione). Sul portale unico è possibile accedere ai contenuti in modo sequenziale, seguendo le varie fasi dell'export e dell'internazionalizzazione proposte da un intuitivo percorso in 7 passi (prepararsi a esportare; identificare i Paesi target; pianificare l'ingresso nel mercato; promuovere e digitalizzare il business; negoziare il contratto commerciale; gestire il rischio e la liquidità; continuare a crescere) oppure selezionare direttamente l'argomento d'interesse dal menu di navigazione.Tra gli aspetti presi in considerazione e sviluppati nel nuovo sito, i finanziamenti agevolati, l’accesso alle linee di credito, la risoluzione delle controversie e il recupero crediti, il punto sulle gare internazionalie e la promozione del Made in Italy.

Di Maio: progetto in continua evoluzione

«Il portale rappresenta anche un progetto in continua evoluzione – ha spiegato Di Maio - contiamo nei prossimi mesi di estenderne le funzionalità per integrare i servizi per l'export offerti da tutte le Regioni e del sistema delle Camere di Commercio. Inoltre lo perfezioneremo con strumenti di intelligenza artificiale in grado di guidare le imprese nel mare magnum dei servizi che vengono loro offerti per affrontare con maggiore consapevolezza e sostegno le opportunità che i mercati esteri offrono».