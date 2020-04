Online le mascherine Ermanno Scervino per sostenere gli ospedali di Firenze Valentino presenta le collezioni autunno-inverno con una campagna che è anche progetto di beneficienza per lo Spallanzani di Roma

4' di lettura

Un progetto benefico che è anche un ponte fra le generazioni, uno slancio ideale per la tutela della salute e della dignità di bambini ed anziani che rappresentano le età più belle e fragili della vita. A questo ha pensato la Ermanno Scervino – si legge in una nota della maison – decidendo di sostenere due grandi eccellenze fiorentine, l’ospedale Meyer e l’Asp Montedomini, rinomate per la cura, rispettivamente, dei bambini e degli anziani. A loro è destinato parte del ricavato delle mascherine di maglia realizzate in puro made in Italy dalla maison (nella foto in alto), in vendita on line da oggi e in seguito nelle boutique del brand .

L’impegno dei fondatori della maison

«Con questo progetto vogliamo dare attenzione alle due fasi più delicate della vita di ciascuno – dicono Ermanno e Toni Scervino, rispettivamente direttore artistico e amministratore unico dell’azienda di moda – ai bambini e agli anziani. In questi mesi di pandemia sono stati molto esposti e ora meritano ogni attenzione. Abbiamo sempre sostenuto l’Ospedale Meyer con donazioni ed eventi – aggiunge Ermanno Scervino – ed ora abbiamo pensato anche all’eccellenza di Montedomini che racconta una lunga storia di rispetto e carità infinita mai come oggi attuale».

Lo spirito di solidarietà e la reazione delle istituzioni

«In questo periodo difficile abbiamo registrato anche momenti di grande solidarietà, come dalle più importanti aziende di moda che si sono messe a produrre mascherine per i nostri operatori sanitari – dice Stefania Saccardi, assessore alla Sanità della Regione Toscana –. La Ermanno Scervino oggi aggiunge a questa preziosa collaborazione anche un altro gesto di generosità, attraverso l’importante donazione al Meyer e a Montedomini. Il mio grazie quindi a Ermanno e Toni che da sempre uniscono alla qualità e al valore della loro azienda l’impegno e la solidarietà verso la propria comunità e in particolare verso chi ha più bisogno». Analoga opinione da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella. «Questa bella iniziativa è l’ennesima dimostrazione di quanto Ermanno Scervino sia attento alla città di Firenze. Coniugando creatività e solidarietà – dice Nardella –. L’azienda dà il proprio importante contributo alla produzione di dispositivi di protezione contro il contagio del Coronavirus e si schiera al fianco dell’Ospedale Pediatrico Meyer e dell’Asp Firenze Montedomini, due eccellenti realtà cittadine.Mi auguro che in tanti acquistino le mascherine prodotte dalla maison fiorentina perché più persone aderiscono all’iniziativa e maggiore sarà il ricavato devoluto in beneficienza».

Le caratteristiche tecniche

Le mascherine create dalla casa di moda fiorentina sono lavabili (anche a 70°), colorate, uniscono bellezza e fantasia, in tre taglie per bambini e in due taglie per gli adulti, e si possono acquistare con le fasce per capelli, sempre in maglia, con colori e grafiche in abbinamento.Le mascherine seguono la forma del viso nelle cinque taglie, abbracciando ergonomicamente ogni età. I colori sono bianco, nero, rosa, verde militare in tinta unita, altre colorate con i simboli delle bandiere, altre ancora con applicazioni e scritte di glitter e costano dai 35 ai 45 euro.

Da campagna a progetto di beneficenza

Si chiama #Valentinoempathy il progetto di comunicazioe per l’autunno-inverno 20-21 della maison Valentino e nasce dalla riflessione dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli durante questo periodo di distanziamento sociale. Per mantenere vivi e continuare a sostenere i valori della maison il creativo ha immaginato un progetto speciale, basato sull’empatia: un’emozione, un sentimento, che non scompare con il distanziamento sociale.