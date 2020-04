Pmi, ecco il modulo per accedere alle garanzie sui finanziamenti fino a 25mila euro A singhiozzo il sito del Fondo. Per collegarsi occorre passare dal sito del Ministero dello Sviluppo economico. Le garanzie, al 100% per questa tipologia di prestiti, sono previste dal Decreto liquidità di Carmine Fotina

Coronavirus, decreto liquidità: garanzie a tre vie per le Pmi

3' di lettura

Pronto il modulo da presentare per accedere alle garanzie statali su finanziamenti fino a 25mila euro. Le garanzie, al 100% per questa tipologia di prestiti, sono previste dal Decreto liquidità. I prestiti non sono automatici, ma sottoposti comunque alla discrezionalità dell'ente finanziatore (banca o confidi).

Problemi sul sito del Fondo

Il modulo, disponibile anche su questo sito, è stato caricato sul sito www.fondidigaranzia.it che in queste ore, alla sezione Modulistica, registra problemi di accesso: “Stiamo lavorando per ripristinare il normale funzionamento del sito” fa sapere Mediocredito Centrale, a capo del raggruppamento di banche che gestisce il Fondo. Ad ogni modo il modulo è stato caricato anche sul sito del ministero dello Sviluppo www.mise.gov.it che non presenta problemi .

Il modulo per la garanzia alle Pmi Visualizza

Il modulo dovrà essere compilato dalle imprese o dai lavoratori autonomi e inviato per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi. Il modulo andrà accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.



Le voci da compilare

Tra le varie sezioni, andrà specificato che il soggetto beneficiario non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni della cosiddetta legge 231 e che non è incorso in esclusioni dettate dal codice dei contratti pubblici. Bisognerà accettare il diritto del Fondo centrale di rivalersi sul beneficiario nel caso questi non rimborsi il prestito alle banche e specificare la propria classe dimensionale in base ai parametri della raccomandazione della commissione Ue 2003/361 (le garanzie vanno ad imprese fino a 499 dipendenti) e andranno dettagliati gli aiuti di Stato di cui si è eventualmente già beneficiato e l’amministrazione che li ha concessi.



Il fatturato

La garanzia si applica a prestiti fino a 25mila euro comunque entro il 25% dei ricavi del beneficiario. Significa, in pratica, che il prestito pieno di 25mila euro si può ottenere solo se si ha un fatturato pari ad almeno 100mila euro. Nel modulo andranno riportati i dati relativi ai ricavi dell'ultimo esercizio contabile, come da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata. Per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, per attestare i ricavi basterà un'autocertificazione oppure, specifica il modulo, altra documentazione idonea allo scopo.

Codice Ateco e finalità

Bisognerà anche compilare la voce relativa al codice Ateco dell'attività economica interessata dal finanziamento e quella in cui si attesta che si sono subiti danni economici legati all'emergenza Covid-19. Non solo: vanno elencate le finalità per le quali il prestito da garantire viene richiesto (o eventualmente è stato già concesso).