Online il nuovo portale dedicato alle imprese

1' di lettura

È online il nuovo “Portale imprese” dedicato alle imprese artigiane e industriali. La piattaforma, ora mobile friendly, ha l’obiettivo principale di offrire informazioni aggiornate e servizi dedicati alle imprese, sia quelle già esistenti sia quelle nascenti, favorendo, in un unico punto di accesso virtuale, da un lato l’auto-consultazione di materiali utili e dall’altro l’orientamento all’attività di impresa, si legge in una nota dell’assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile. Il canale tematico è raggiungibile al link https://imprese.regione.vda.it/home oltre che dal menù canali tematici del sito istituzionale della Regione. I contenuti sono stati revisionati e strutturati in aree tematiche. La sezione Fare impresa è dedicata agli strumenti agevolativi. La sezione Bandi raccoglie tutti i bandi a scadenza e le misure a sportello. La sezione Ricerca e innovazione è dedicata agli interventi a sostegno dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca. Infine la sezione Linea diretta, che contiene novità, appuntamenti, eventi e anche una sezione riservata allo Sportello Imprese, per informazioni e consulenze orientative.