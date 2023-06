Only Watch 2023, ecco gli orologi “unici” all’asta per beneficenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono stati annunciati ieri i 62 lotti che animeranno il 5 novembre prossimo, al Palexpo di Ginevra, la decima edizione della biennale asta benefica Only Watch, condotta da Christie's, i cui proventi sono destinati alla ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne (Dmd) e su malattie genetiche.

Only Watch è nata nel 2005, e fin dall'inizio si è avvalsa del patrocinio del Principe Alberto II di Monaco. Negli anni ha raccolto quasi 100 milioni di euro, proventi che sono stati poi destinati all'Association Monégasque contre les Myopathies, ente benefico nel Principato di Monaco che la organizza.

L'asta ha la particolarità di offrire all'incanto solo eccezionali pezzi unici, realizzati e donati per l'occasione da tanti brand importanti dell'alta orologeria mondiale: sia dai “grandi” sia da realtà indipendenti di altissimo profilo. Qualche nome? Audemars Piguet, Patek Philippe, Bulgari, Richard Mille, Breguet, Hublot, Chopard, Chanel, Blancpain, Biver, Montblanc, Hermès, Tag Heuer, Tiffany & Co., Jaquet Droz, Louis Vuitton, Bell & Ross, Gèrald Genta, Ferdinand Bertohud, Piaget, F.P. Journe, Ressence e Frederique Constant. Only Watch celebra la decima edizione con orologi che hanno un tocco di colore, scelti tra tutti quelli che hanno caratterizzato le scorse aste (nel 2021 fu l'arancione) aggiungendo il colore verde simbolo di speranza. Prima di arrivare alla tappa finale di Ginevra del 5 novembre (all'asta si potrà partecipare anche online tramite il sito christies.com o telefonicamente) i modelli andranno in tour a partire da settembre e toccheranno Los Angeles, New York, Hong Kong, Bangkok, Monaco, Ginevra, Singapore e Dubai.