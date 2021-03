Onore delle armi al vecchio Sole Il formato tradizionale ha seminato credibilità e autorevolezza, costruendo la fortuna del gruppo editoriale. Ma è arrivato il momento di cambiare di Fabio Tamburini

Il 15 marzo è l’ultimo giorno nel quale trovate in edicola l’edizione tradizionale del Sole 24 Ore. Da martedì 16 marzo va in pensione e viene sostituita dal nuovo quotidiano, con un formato più stretto di una colonna rispetto a quello attuale e più verticale dei tabloid in circolazione. Questo, però, non significa dare meno spazio ai contenuti perchè il numero delle pagine aumenterà.

Scrivo queste righe, credetemi, con qualche nostalgia, perché è arrivato al capolinea un pezzo della mia vita, della vostra vita, delle nostre abitudini. D’altra parte è arrivato il momento di cambiare.

È stato un formato, quello tradizionale, che ha permesso giorni di gloria e ha seminato credibilità e autorevolezza, costruendo la fortuna dell’intero gruppo editoriale. Era diventato però archeologia editoriale e, di conseguenza, il cambiamento si è imposto.

L’onore delle armi è il riconoscimento minimo che va fatto al Sole 24 Ore così come l'avete conosciuto. Abbiamo scelto di cambiare in un momento difficile perché scriviamo tutti i giorni che dall’emergenza sanitaria e da quella economica si esce puntando su innovazione e sviluppo. Ora, per quanto ci riguarda, abbiamo deciso di accelerare puntando sul cambiamento, confermando l’abitudine a passare dalle parole ai fatti. E proprio le difficoltà attuali dell’editoria e del Paese ci hanno dato la spinta decisiva per varare un progetto che, come ormai consuetudine, riguarderà sia il quotidiano su carta sia il digitale, con il lancio della nuova app.

Sui contenuti si giocherà la sfida decisiva per un giornale, il Sole 24 Ore, che è, e resterà, punto di riferimento dell’informazione economica, finanziaria, normativa. Notizie, notizie, notizie. Ma, al tempo stesso, sempre più analisi e approfondimenti, perché di questo c’è particolare bisogno.