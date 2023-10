Raid su una moschea a Jenin. Usa attivano i sistemi di difesa

8:40 Raid Israele contro moschea in campo profughi a Jenin, un morto e tre feriti

Raid israeliano contro la moschea di al- Ansar, in un campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Un palestinese è stato ucciso e altri tre sono stati feriti, come ha denunciato il direttore della Mezzaluna rossa di Jenin, Mahmoud al-Saadi, che in un primo momento aveva denunciato due morti. Secondo le fonti militari israeliane sotto la moschea c’era un bunker «usato dai terroristi come centro di comando per pianificare attacchi e base per la loro attuazione». I raid di questa mattina sono un’«operazione contro terroristi» di Hamas e della Jihad islamica, precisa Tsahal. Dall’inizio della guerra con Hamas a Gaza lo scorso sette ottobre, sono 89 i palestinesi uccisi nella West Bank. Il ministero della Salute dell’Anp denuncia l’uccisione di altri due palestinesi, a Nablus e Tubas, sempre da parte di militari israeliani in Cisgiordania.