Onu: a rischio 43 milioni di persone per la fame. Meloni: «Russia riapra alle forniture di grano»

Migrazioni, sviluppo, sicurezza alimentare. Un'agenda di politica estera a tutto campo (multilaterale) che fa di Roma, nei quattro giorni da domenica scorsa a mercoledì 26 luglio, un crocevia di incontri con l'Italia al centro. Dopo il vertice di domenica alla Farnesina sulle migrazioni e lo sviluppo – il “Roma Process”, primo passo del Piano Mattei, progetto simbolo (al momento senza reali contenuti) del governo Meloni – tutto si è trasferito al palazzo della Fao all'Aventino per il secondo summit sui sistemi alimentari: il governo ha fortemente voluto che si tenesse a Roma. Il tema ufficiale, come detto, è sui sistemi alimentari, ma al fondo c'è sempre la piaga della fame nel mondo. E ora questa carenza drammatica di cibo è determinata anche dal blocco deciso una settimana fa da parte della Russia per l'esportazione di grano attraverso il Mar Nero, forniture da cui dipendono molti paesi dell'Africa.

Guterres: La comunità globale resti unita

«Il fatto che la Russia si sia ritirata dall’accordo sul grano non fa che aumentare la crisi sulla sicurezza del grano. La Russia riconsideri la sua decisione» ha detto a presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Vertice ONU sui sistemi alimentari, avviato ieri a Roma presso la sede della Fao e che ci concluderà domani. All'appello si è unito il segretario generale Onu, Antonio Guterres: «Faccio un appello alla Federazione russa affinché torni all’attuazione dell’iniziativa del Mar Nero in linea con la mia ultima proposta ed esorto la comunità globale a restare unita per trovare soluzioni efficaci in questo impegno e sforzo essenziale».

43 milioni di persone rischiano di morire per mancanza cibo

Le forniture di grano sono un tassello di una situazione più che drammatica: al momento infatti sono ci sono ancora 43 milioni di persone rischiano di morire per mancanza di cibo, mentre quelle che sono in crisi alimentare sono tra i 691 e i 783 milioni, 122 milioni in più rispetto al 2019. Quello di Roma è il secondo summit: l'obiettivo è cercare di raggiungere l'obiettivo dell'Agenda 2030 'Fame zero', mettendo nero su bianco azioni concrete e responsabilità quotidiane. Per raggiungere questo obiettivo (sulla carta), da qui al 2030, secondo l'Agenzia dell'Onu Ifad, sono necessari 400 miliardi di dollari aggiuntivi l'anno di investimenti nei sistemi alimentari.

Meloni alla Fao: "Con il vertice Roma diventa capitale della sicurezza alimentare globale"

«Creare un modello di cooperazione non predatorio»

«Dobbiamo creare un modello di cooperazione non predatorio con i Paesi africani per garantire loro la possibilità di vivere delle loro risorse» ha aggiunto Meloni, «l’Italia è uno dei Paesi più vicini all’Africa, che non è un continente povero ma è pieno di risorse, la metà di quelle mondiali. La sicurezza alimentare sarà una priorità dell’agenda, nella nostra presidenza del G7». La premier rimette sul tavolo il Roma Process: «Abbiamo lanciato una nuova iniziativa internazionale per sostenere la stabilità politica e sostenere lo sviluppo economico e sociale mentre cerchiamo le cause delle migrazioni. Ciascuno possa godere dei propri diritti e non sia costretto ad emigrare vivendo in pace e con dignità nel proprio Paese». Guterres rincara: «In questo mondo è oltraggioso che le persone continuino a soffrire e morire di fame. I sistemi alimentari mondiali sono in frantumi: miliardi di persone ne stanno pagando il prezzo. Un terzo del cibo prodotto viene perso o sprecato. Più di tre miliardi di persone non riescono a permettersi dei regimi alimentari sani, due milioni di persone sono sovrappeso, mentre 462 milioni sono sottopeso».

Tajani: sicurezza alimentare, priorità per il governo italiano

Tra i temi affrontati anche il rapporto tra cambiamento climatico e sistemi alimentari che ha indebolito fortemente le aree rurali, la denutrizione e le malattie legate alla cattiva nutrizione che riguardano anche il nostro Paese. Obiettivo dei lavori è richiamare l'attenzione sulla sicurezza alimentare, «una crisi a livello planetario» e sulla necessità del coinvolgimento non solo dei Governi ma anche dei Parlamenti nella cooperazione internazionale. «Riteniamo fondamentale impegnarci su una questione che tocca la vita di miliardi di persone. La sicurezza alimentare rappresenta una priorità per il governo italiano» ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, «riteniamo che vada sostenuta l’azione delle Nazioni Unite nel mondo in un momento particolarmente delicato durante il quale c’è il rischio che milioni di persone possano non ricevere grano dalla Ucraina e ci auguriamo che alla fine si possa trovare un accordo per dare risposte a persone che non sono affatto coinvolte in una guerra ingiusta».