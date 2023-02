Onu, stop sanzioni e dialogo: la dottrina globale della Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il documento è pronto e sarà diffuso con il piano di pace per l’Ucraina che la Cina presenterà venerdì, a un anno dall’inizio del conflitto, come ha preannunciato il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, alla Conferenza di Monaco.

È il Global Security Initiative Concept paper, la roadmap di Pechino che fissa i capisaldi necessari a garantire la sicurezza globale «davanti a rischi rari e sfide multiple da affrontare». La Cina si ritaglia un ruolo da grande mediatore professando fede nel ruolo delle Nazioni Unite («I principi della Carta non sono obsoleti, vanno effettivamente mantenuti e attuati») e rilanciando quell’adesione al concetto di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile che Xi Jinping mise a punto già nel 2014.

Pechino ripudia la mentalità della Guerra Fredda, l’unilateralismo, lo scontro tra parti avverse e l’egemonia che dovrebbero essere combattuti e osteggiati. Ma condanna anche il ricorso alle sanzioni economiche per comporre i conflitti, un metodo giudicato «inefficace» a raggiungere la pace.

Aderisce alla filosofia della New Peace Agenda della segreteria generale dell’Onu. «Tuttavia solo un autentico multilateralismo - si legge nel Concept paper - può assicurare il mantenimento della sicurezza nei campi tradizionali e non tradizionali, dalle controversie regionali alle questioni globali come il terrorismo, i cambiamenti climatici, la sicurezza delle reti e la biosicurezza».

Per le sfere di interesse, in cima c’è l’Africa. Pechino sostiene le operazioni di pace autonome dell’Unione africana e la cooperazione tra Cina, Africa ed Europa nel controllo delle armi leggere e di piccolo calibro attraverso l’iniziativa “Silence the Guns in Africa”, vuol cooperare allo sminamento e appoggia la soluzione «delle questioni africane in modo africano» nel Corno d’Africa, nel Sahel e nella regione dei Grandi Laghi. Anche «la via dell’Asean» è cruciale per rafforzare dialogo e cooperazione tra i dieci Paesi della Regione, dove il Lancang-Mekong è una «zona pilota» per la pace e la stabilità.