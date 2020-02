«Onward», tutta la magia Pixar in un film commovente All'interno della kermesse tedesca, è stato presentato fuori concorso il nuovo lungometraggio della celebre casa di produzione d'animazione americana di Andrea Chimento

«Onward», diretto da Dan Scalon

2' di lettura

Il cinema d'animazione è protagonista al Festival di Berlino con «Onward», nuovo lungometraggio della Pixar che è stato inserito nella sezione Berlinale Special.

Nel mondo di fantasia in cui vivono Ian e Barley, due fratelli elfi, la magia è stata sostituita dalla tecnologia. I due, rimasti orfani di padre, si troveranno di fronte alla possibilità di rivedere il genitore per un'ultima volta, ma dovranno credere in loro stessi, superare diverse prove e fare affidamento proprio sui poteri magici.

Diretto da Dan Scalon, che aveva già firmato «Monsters University», «Onward» è un altro prodotto della Pixar Animation che ragiona sui rapporti interpersonali e familiari, riuscendo anche stavolta a toccare corde molto profonde.

A metà tra il racconto di formazione e l'avventura, il film guarda con efficacia al genere fantasy, dando vita a un intrattenimento adatto a grandi e piccini.

Una sceneggiatura impeccabile

Ancora una volta, ancor prima che per l'apparato visivo, i film della casa che ha dato vita alla saga di «Toy Story» colpiscono per una sceneggiatura semplicemente impeccabile, priva di cali o momenti vuoti, oltre che valorizzata da una serie di dialoghi particolarmente profondi.

Si ride spesso, soprattutto nella prima parte, grazie a una serie di gag prettamente fisiche e gestuali che possono rimandare alle slapstick del cinema muto (da sempre un riferimento importante della Pixar, anche per i cortometraggi).

Una menzione significativa nel lavoro di copione va anche alla scrittura dei personaggi secondari, dalle fatine motocicliste al poliziotto centauro, fidanzato della madre dei due protagonisti.