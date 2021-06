Opa Generali su Cattolica, perché Piazza Affari scommette sul rilancio

2' di lettura

Il mercato scommette su un prezzo d’Opa più rotondo. Cattolica Assicurazioni, che pure dal minimo segnato il giugno scorso dopo l’intervento di Ivass che impose una ricapitalizzazione da 500 milioni di euro è salita del 100%, ieri ha chiuso le contrattazioni in rialzo del 15,11% a 6,97 euro, livello che mantiene nella seduta odierna. Dunque ben al di sopra di quanto messo sul piatto dalle Generali: 6,75 euro. Si tratta del 3,3% in più. Decisamente non poco. Sebbene in generale la tendenza a Piazza...