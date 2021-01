Opa, le nuove regole hanno favorito più il delisting che la contendibilità Nel 60% dei casi esaminati l’obiettivo è stato l’addio alla Borsa. Ma l'intento non era certamente quello di impoverire il mercato. C'è da chiedersi se la “colpa” sia della legislazione o non piuttosto del “sistema” che è cambiato di Antonella Olivieri

(IMAGOECONOMICA)

Nel 60% dei casi esaminati l’obiettivo è stato l’addio alla Borsa. Ma l'intento non era certamente quello di impoverire il mercato. C'è da chiedersi se la “colpa” sia della legislazione o non piuttosto del “sistema” che è cambiato

2' di lettura

L'obiettivo era quello di favorire la contendibilità delle imprese e di assicurare la parità di trattamento delle minoranze con gli azionisti di maggioranza. Invece le Opa sono diventate lo strumento per portar via le società dal listino, o per cambiarne pelle, o per rivenderle al private equity e, in qualche caso, per quotarle altrove. Uno studio della Consob pubblicato oggi analizza 231 offerte (Opa, Opas e Ops, in contanti, miste e con scambio di titoli) realizzate in Italia tra il 2007, quando...