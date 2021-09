Opa Retelit, Asterion rilancia

2' di lettura

Cambiano i termini dell’offerta pubblica d’acquisto del fondo Asterion, attraverso Marbles, su Retelit. La soglia minima per il successo dell’Opa scende dal 66,67% al 50% piu’ un’azione. Inoltre, il corrispettivo per ciascuna azione Retelit sale da 2,85 a 3 euro. Alla notizia il titolo in Borsa ha preso il volo, salendo del 5,3%, allineandosi al prezzo dell’opa, a 3,05 euro per azione.



Inoltre - si legge in una nota - qualora all’esito dell'Offerta l'offerente, congiuntamente alle persone che ...