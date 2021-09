Opa Retelit, proroga di una settimana

2' di lettura

Arriva la proroga per l’Opa Retelit. Oggi sarebbe stato l’ultimo giorno per aderire all’offerta lanciata dal fondo spagnolo Asterion sull’operatore tlc quotato a Piazza Affari, ma la soglia prefissata all’inizio dell’operazione è ancora lontana e l’Opa sarà prorogata di una settimana. Nella giornata di ieri le azioni consegnate sono state in tutto 600.399. Dal 26 luglio, data di inizio dell’operazione, sono state invece consegnate 4.876.964 azioni ordinarie, pari al 4,617% del capitale. Con questo...