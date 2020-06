Opa Retelit, Rds aumenta l’offerta Il prezzo per le azioni destinate al parziale pagamento dell’acquisizione di Brennercom sale da 1,60 a 1,78 euro di Matteo Meneghello

Retelit digital services alza l’asticella, portando da 1,60 euro a 1,78 euro il prezzo per ogni azione portata in adesione all’offerta promossa sulla controllante Retelit. Il nuovo corrispettivo - si legge in una nota - incorpora un premio del 30,94% rispetto al prezzo ufficiale registrato lo scorso 20 marzo (l’ultimo giorno prima della data di annuncio dell’offerta) e comporta un controvalore massimo per Rds di 21,137 milioni di euro. Restano invariati tutti gli altri termini e modalità d’offerta. Il titolo ora si è adeguato al prezzo dell’offerta.

Lo scopo dell'operazione è radunare un pacchetto di azioni per pagare parte dell'acquisizione del 100% di Brennercom, che dovrebbe essere perfezionata entro il 30 luglio: in base agli accordi una somma fino a 15 milioni dell'enterprise value della società (valutata 52 milioni) può essere pagata in azioni di Retelit di cui Rds possiede già una quota del 2,34% del capitale sociale.



L’anno scorso l’assemblea di Rds aveva autorizzato l'acquisto di azioni Retelit — da utilizzare come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, a servizio di piani di incentivazione o per incrementare l'efficienza della struttura finanziaria — tramite offerta di acquisto o scambio, sul mercato o con altre modalità.



Retelit aveva precisato che per fare fronte all'esborso potrà utilizzare una linea di credito legata al contratto di finanziamento da 53,2 milioni stipulato lo scorso 21 ottobre e modificata una settimana fa con un pool di banche formato da Ubi, Intesa Sanpaolo, Mps capital services banca per le imprese, Bpm e con Banca Imi arranger e agente. Nei giorni scorsi la società ha aggiunto che l’offerente ha integrato il saldo vincolato con proprie giacenze di cassa per far fronte alla copertura finanziaria del nuovo esborso massimo.